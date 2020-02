Rodrigo Prieto va por tercera vez por el Oscar, ahora con "The Irishman...

México.- Hacer el trabajo lo mejor posible, con la esperanza de que lo vea el mayor número de personas, es como Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano ha labrado su carrera; ahora compite por tercera ocasión por el Oscar, en su entrega 92.

Hasta hace unos meses, cuando presentó “El irlandés/The Irishman”, Prieto sonreía y decía: “Insha´Allah” ante las especulaciones de una posible nominación al Oscar por la cinta de Scorsese, su cuarta colaboración con él.

Prieto compartió a Notimex que "Scorsese es un hombre que sabe muy bien lo que busca con la cámara, entonces es fascinante escucharlo hablar sobre el tipo de escenas que busca y yo tuve mucha libertad creativa para mí”.

El mexicano, uno de los directores de fotografía más reconocidos de Hollywood, está nominado en Mejor Fotografía; recuerda que pese a la experiencia que le han dado los años, el miedo no se va. “El mismo Scorsese me ha dicho que él llega al sets con miedo, pues nunca sabe cómo saldrán las cosas. Siempre hay ese nervio, porque no sabes si va funcionar, siempre es un riesgo todo. Apuestas a tu instinto y corazón sin saber si funcionará”, apuntó.

“Yo agradezco el riesgo que toman los directos en películas tan largas como El irlandés que dura más de tres horas”, señaló Prieto, que ha recibido cuatro veces el Ariel, y ha trabajado con cineastas de la talla de Pedro Almodóvar y Spike Lee.

“Scorsese es una persona que confía en su historia y en su elenco; más allá de buscar planos espectaculares busca dar una sensación de que los personajes tienen una vida”, subrayó Prieto, quien hará mancuerna, otra vez, con Scorsese.

Ahora el director neoyorkino prepara una cinta basada en el libro Killers of the flower moon de David Grann.Este 9 de febrero el cinefotógrafo mexicano, Rodrigo Prieto volverá a caminar por la alfombra roja de los Premios Oscar, en espera de agenciarse la estatuilla a Mejor fotografía.