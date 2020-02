Arte ayuda a formar mejores ciudadanos

Tuxtla.- Uno de los aspectos que complementan la educación de un niño, es desarrollar su lado artístico, en la capital hay una gran variedad de talleres de danza, música, teatro, artes plásticas y otras modalidades, y el Centro Cultural Jaime Sabines no es la excepción.

Entre la amplia oferta con que cuenta, está el taller de piano, un instrumento que ha tenido mucha popularidad, a cargo del maestro Francisco Javier Cortés, quien nos cuenta que va dirigido a personas sin conocimientos previos, son cursos de iniciación artística que con los meses, se convierten en alumnos intermedios o avanzados.

“La técnica de piano es compleja, se requieren clases personalizadas en todo momento, por ello no podemos tener muchos alumnos en cada clase, solo dos o tres para atenderlos bien y que el aprendizaje sea más concreto”, explicó.

Si bien han tenido una demanda importante de alumnos interesados, es a edad temprana cuando deben llevarlos los papás, quienes cumplen como cómplices; se recomienda tomar las clases desde los siete años, aunque hay niños que inician desde los cinco, pero el avance es muy lento.

“Queremos ser pioneros en la formación de nuevas generaciones pianísticas, es un instrumento muy complejo y versátil… por ejemplo, no todos los tecladistas pueden ejecutar una obra clásica, pero los compañeros pianistas que conozco sí pueden ejecutar cualquier tipo de pieza”, señaló.

En este taller, hay alumnos desde niños hasta los 75 años de edad, quienes aprenden bien, se va viendo su avance, por lo que no hay una edad límite para aprender este instrumento.

Entre los alumnos está José Antonio Culebro, de 17 años, quien lleva año y medio en este taller, al que entró porque le gusta la música y le llamaba la atención. “Es bonito, cada cierto tiempo se hacen conciertos en el auditorio y es bonito tocar ante el público”, dijo.

Así como Sofía Gómez de 15 años, que lleva casi un año en taller: “me gusta mucho porque me ayuda a la concentración, me relaja y he aprendido muchas cosas, de por sí soy buena para las artes y me gustaría perfeccionarlo”, comentó.

“Las artes son consideradas desde tiempos remotos como el instrumento clave para el desarrollo de las sociedades, por lo que acercarse al arte es formar mejores ciudadanos”, consideró el profesor.

La invitación está abierta para todo el que quiera aprender o perfeccionar sobre este instrumento, con clases los lunes y jueves de 4 a 8 de la tarde en el Centro Cultural Jaime Sabines, en clases cada hora dependiendo de la edad de los participantes.