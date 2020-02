Cafetaleros sin tiempo para lamentos

Cafetaleros de Chiapas no puede darse el lujo de desperdiciar el tiempo en lamentos, es por eso que desde el lunes comenzó la preparación del encuentro ante Atlante, correspondiente a la fecha cuatro del Clausura 2020 del Ascenso BBVA MX.

Sin embargo, no hay sitio para no reconocer lo que ha sucedido en los tres primeros duelos del torneo y en voz del capitán del conjunto “aromático”, Gerardo Venegas, se reconoce que son ellos los responsables del mal inicio, como son los obligados a salir del mal paso con el que arrancó este torneo.

“Es una situación que no nos agrada, obviamente nosotros nos metimos aquí y tenemos que ser nosotros el que saque al equipo de esto. Tenemos una oportunidad el viernes, ante Atlante y tenemos que salir a buscar el triunfo, como se trata siempre. No se ha podido, pero el funcionamiento ha sido bueno, tenemos que estar atentos en defensa y arriba aprovechar, creamos oportunidades y eso es positivo, porque si no hubiera llegadas…”, señaló.

Pero no deja solos a los delanteros, pues si bien es lo que más repercute, detalló que hubo situaciones en defensa que propiciaron los goles en contra y que deberán corregir.

“Tuvimos falta de gol, pero creo que, también si manteníamos el uno a uno, íbamos a tener otra; pero, atrás tuvimos fallas que nos costaron, esto es un equipo y hay que salir adelante juntos”

Finalmente, este viernes hay una oportunidad de comenzar a sumar puntos en calidad de visitante y aunque el rival viene de perder, el trabajo que se ha realizado desde el lunes deberá aplicarse a a raja tabla para conseguir el resultado.

“va a estar en casa, va a querer ganar y nosotros tenemos que poner en práctica lo que se ha preparado, comprometernos a mantener el cero y seguro que vamos a tener algunas opciones que habrá que concretar”, concluyó.