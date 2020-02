González ofrece disculpas

El beisbolista venezolano Marwin González, actual jugador de Mellizos de Minnesota, se mostró arrepentido y ofreció disculpas por ser cómplice del escándalo de robo de señales cuando era jugador de Astros de Houston en 2017.

Durante un encuentro con medios previo al arranque de los entrenamientos de primavera, el utilitydetalló que se siente apenado de todo lo que pasó con el equipo en 2017, temporada en la que ganaron el título de la Serie Mundial.

“Estoy arrepentido por todo lo que pasó en el 2017, por todo lo que hicimos como grupo y por los jugadores que fueron afectados directamente por ésas y algunas otras cosas que hicimos. Por eso es que lo lamento más y por eso es que estoy arrepentido”, declaró González.

El sudamericano fue parte de Astros de 2012 a 2018 y fue pieza fundamental para obtener la Serie Mundial ante Dodgers de Los Ángeles, contra el que bateó un cuadrangular en el segundo juego del "Clásico de Otoño".

Detalló que tiene planeado hablar con sus nuevos compañeros, Rich Hill y Kenta Maeda, que ahora son parte de Mellizos, para evitar que este asunto se convierta en una distracción para el club.

De igual manera, señaló que no estaba seguro de cómo el escandalo afectaría a Astros, ni cómo iba a afectar la forma en que la gente lo mirara por ser cómplice de aquella trampa.

“Ésa es la parte por la que me siento más arrepentido: Los jugadores que fueron afectados directamente. Me gustaría poder cambiar lo sucedido y hacerlo de una forma distinta, pero no hay nada que podamos hacer”, declaró el venezolano.