Atlas quiere derrotar al América

El director técnico del Atlas de Guadalajara, Rafael Puente, admitió que viste e ilusiona vencer al América, su rival de este fin de semana por la sexta fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Afirmó que da un prestigio superar a las Águilas en el Estadio Azteca, pero dejó en claro que también sólo se trata de sumar tres puntos, ni más ni menos.

“Me ilusiona ganar al América al igual que ganar al que sea, porque al final son tres puntos. Visitar a un equipo de tanto prestigio sí da un matiz, pero son los mismos tres puntos que da cada partido”, señaló ante la prensa.

Consciente de que su debut en el banquillo rojinegro no fue el esperado tras caer contra Morelia, Puente del Río se agarra al trabajo para que poco a poco su equipo plasme lo que pretende en el terreno de juego.

“El trabajo de la semana nos permite generar con firmeza lo que pretendemos nos distinga”, comentó el timonel de los Zorros; descartó presión por esta nueva oportunidad en los banquillos.

“El día que me sienta presionado, doy un paso al costado y me dedico a lo que ustedes practican. La presión en su servidor no existe; ni somos el peor cuerpo técnico cuando perdemos, ni somos el mejor cuando ganamos”, abundó.

Todavía con pocos días de trabajo al frente del Atlas, subrayó que continúa con el conocimiento de sus dirigidos, pero eso no es excusa para no comenzar a cosechar los resultados positivos.

“Sigo conociendo a los jugadores, me falta la mitad del grupo. Les pregunto qué les gusta de jugar en Atlas, la mayoría responde que les seduce el área de oportunidad que hay”, manifestó.