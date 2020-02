Cae Emilio Lozoya en España; enfrenta cinco órdenes de arresto

México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio "L", fue detenido en Málaga, España.

A través de su cuenta de Twitter @FGRMexico, la Fiscalía mexicana infirmó que la detención de esta persona, acusada de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares, fue hecha por autoridades españolas en aquel país.

A su vez, el fiscal Gertz Manero indicó, en entrevista radiofónica, que el gobierno mexicano iniciará de inmediato los trámites de extradición del exdirectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Después de un largo peregrinar por Europa con la orden de aprehensión que tuvimos aquí (en México) por un juez y con la ayuda fundamental de Interpol, logramos la detención de este individuo”, dijo.

El titular de la FGR recordó que debido a una filtración, “este individuo pudo salir del país antes de que pudiéramos tener la orden de aprehensión (por el caso de Odebrecht y Agronitrogenados) ratificada por el juez”.

Lozoya fue aprehendido por policías locales en Málaga, especializados en la búsqueda de fugitivos, que atienden los requerimientos de Interpol, “así es en cada país, no debe intervenir ninguna policía extranjera, más que en casos excepcionales”, dijo.

Refirió que si bien, el tema del idioma ayudará a que el proceso no se demore, podría tomar un tiempo y puso como ejemplo el caso del empresario Alonso Ancira, señalado por el caso Pemex-Odebrecht, donde se lleva a cabo un litigio ante las autoridades españolas.

Tras la detención, la Policía Nacional de España reveló que identificó a Lozoya Austina través de su licencia de conducir, que es de la CDMX.

"Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un ex director general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público", señaló la corporación a través de Twitter.

Al titular de la Fiscalía General de la República preguntarle al sobre a dónde será enviado Lozoya una vez que llegue a México, en extradición, prefirió no dar más detalles para no afectar el debido proceso, “prefiero en este momento no adelantarme a las sanciones operativas que esto significa”.

Asimismo, estaba prófugo desde mayo de 2019, tras ser acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.

El pasado 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del exfuncionario, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpusiera dicha sanción.

Varias investigaciones en contra

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que existen dos casos por judicializar contra Emilio Lozoya relacionados con defraudación fiscal, además de la adquisición de un astillero en España que genera pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Precisó que existen cinco órdenes de aprehensión sobre este caso, de las cuales se han complementado ya dos de ellas.

“La UIF ha presentado en ejercicio a sus facultades cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos de las cuales ya han sido judicializadas con los temas de Odebrecht y Agronitrogenados; se han presentado ademas dos casos de defraudación fiscal que se encuentran en la fiscalía en este momento”.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda expuso que también se encuentra pendiente la adquisición de un astillero en España, que ha reportado pérdidas a Pemex por 50 millones de euros, donde siguen en proceso de investigación para presentar la información a la Fiscalía.

“Hay un tema de no haber pagado impuestos por parte de una empresa y evidentemente todo lo relacionado, no solamente en el ámbito nacional, sino lo que hemos encontrado el lavado dinero del ámbito internacional”.

Y es que, consideró, el tema de enriquecimiento ilícito es un punto importante a considerar, en razón de que muchos de los recursos que son detectados no habría forma de que se pudieran acreditar en términos de lo que formalmente ganaba.

Al participar en el foro, Nieto Castillo señaló que el asunto Lozoya no es personal, se trata que las personas lleguen ante los tribunales y que los jueces, como en todas las democracias, resuelvan si hay culpabilidad o no.

Hoy podría concretarse extradición

Es posible que este jueves se concrete la solicitud de extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"La solicitud, el proceso de extradición tenemos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía General de la República, pero por supuesto que estamos atentos desde muy temprana hora y la Secretaría estará lista para hacer esa solicitud en tiempo y forma", afirmó a su salida de una reunión en Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que de acuerdo con la legislación, hay un plazo de 45 días para presentar la solicitud de extradición, aunque dijo que agilizará el procedimiento.

Explicó asimismo que que la embajada de México en España ya está al tanto de la situación y es la Dirección Jurídica de la cancillería la que da el seguimiento del caso del exdirector de Pemex.

Ebrard Casaubon afirmó que hasta al momento se desconoce si Lozoya Austin, ha solicitado la asistencia diplomática del Estado Mexicano.