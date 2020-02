Amor de madre, el más puro e incondicional

Tuxtla.- Hoy, el amor se respira en el aire: vemos flores, globos, regalos y peluches por doquier… pero ¿es ese el significado del amor? Claro que no… es más profundo. Sharon García lo sabe muy bien, a sus 34 años, tiene la bendición de ser mamá de Nina y Alessa.

Nina tiene sie7e años, Alessa tiene tres… justo hace tres años, en su segundo mes de embarazo, a Sharon la atacó el virus de moda, el zika. “Me salieron ronchitas por un día, nos decían que no había de qué preocuparse, que solo en Brasil afectaba a las embarazadas, que era una intoxicación… pero algo me decía que no estaba bien”, recuerda.

Su instinto la llevó a investigar, y pensó que estaba exagerando, se hizo ultrasonidos genéticos y al parecer todo marchaba bien… fue hasta el séptimo mes de gestación que el ultrasonido reveló que no había concordancia con las medidas de Alessa, y –como dice ella, afortunada o desafortunadamente-, le diagnosticaron microcefalia.

“Me deprimí mucho, era puro llorar, puro pensar en cómo iba a nacer mi niña… cuando ella nació, al poco tiempo mi esposo se fue, así que soy una mamá soltera, somos una familia de tres personas nada más”, comparte.

Ser el sostén de esta familia, sin duda ha sido difícil, pero a la vez es un privilegio ser mamá de dos niñas maravillosas. “Cada una me enseña día a día los momentos bonitos de la vida, Alessa es una niña especial, es una guerrera que me da la fuerza para salir adelante, y Nina con su madurez me enseña a ver la vida de otra manera, a no estar triste y ser feliz”.

La parte más difícil de esto, son los diagnósticos, pues conforme pasa el tiempo le han ido detectando más padecimientos; además de microcefalia, Alessa también padece epilepsia, parálisis cerebral y quistes cerebrales, entre otros, lo difícil es tener que someterla a tratamientos costosos siendo mamá soltera, aunque por el otro lado, lo bonito es que, aunque no puede hablar o caminar, con su sonrisa y amor le hace el día y la vida más maravillosa.

“A otras mamás o papás que viven la misma situación, les diría que no dejen de luchar, al principio es duro, pero son niños con mucho amor y fuerza, más que nosotros, nos dan una gran lección de vida, y a nosotros nos toca amarlos, quererlos y aprender mucho de ellos”.

Al principio fue difícil, se le juntó todo: el diagnóstico de Alessa, el divorcio de su esposo, el perder su trabajo, pero ya no llora como antes, sus hijas la han ayudado a ver la vida de otra forma y salir adelante, el apoyo de su mamá también ha sido fundamental, ahora tiene un negocio propio de dulces y postres, y cuenta con orgullo su historia.

“Me siento muy afortunada de ser su mamá, recuerdo que en mi primer embarazo quería que fuera niño, ahora entendí por qué Dios me mandó dos niñas fuertes y valientes, que me han aferrado a la vida para seguir adelante… es difícil, pero no imposible”.

El mensaje de Sharon para este 14 de febrero, es que todos pasen un lindo día, que no solo hoy sea especial. “Disfruten de sus hijos, aprendamos de ellos porque tienen un mensaje muy especial para nosotros como papás, y debemos estar más con ellos”.