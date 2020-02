Cafetaleros: cuatro puntos en la mira

No hay mañana, la mejor oportunidad de comenzar a remontar y dejar atrás el mal arranque del torneo para Cafetaleros de Chiapas, es este viernes, cuando se meta al Andrés Quintana Roo de Cancún, para cumplir con su compromiso de la jornada 4 en el Ascenso BBVA MX.

Tres derrotas en el inicio del torneo han puesto a los del “aromático” en una situación complicada, el fondo de la tabla general no era para nada el sitio que se esperaba y que este viernes deberá modificar, ante un rival que también viene de una derrota y que buscará, por todos los medios, hacer valer la localía, lo que hace de este compromiso el atractivo de viernes, el Día de la Amistad.

A pesar de no sumar puntos, las estadísticas que proporciona el Centro de Innovación Tecnológica de la Femexfut deja en evidencia que, el rendimiento físico del conjunto de Diego de la Torre, está entre los mejores de la categoría, pero han sido los intangibles los que no han permitido que se pueda ubicar en mejor posición.

De esta forma, el mejor momento para dar vuelco a este mal inicio de torneo está a la vista a las 19:00 horas de este viernes, para medirse a los Potros en un encuentro que será atractivo, pues ambas escuadras suelen buscar la posesión y buen trato de la pelota, aunque a ambos la contundencia les ha impedido tener mejores números.

Para esta ocasión, el juez central para este cotejo será Maximiliano Quintero Hernández, quien será auxiliado por Jonathan Maximiliano Gómez y Erick Durón Martínez, mientras que el cuarto oficial será Martín Molina Astorga; quienes se deberán hacer cargo de aplicar el reglamento de este encuentro.

El antecedente del torneo anterior entre estos equipos, puso la primer victoria de Cafetaleros en el Víctor Manuel Reyna, una actuación redonda de los chiapanecos, que pudieron domar al Potro y esa actuación deberán repetirla en patio ajeno, porque no hay mañana para el “aromático” que de no conseguir unidades, tendrá una loza muy pesada y no hay razón para no pensar en que se pueda mejorar la contundencia, que le abrirá la puerta al triunfo este viernes en Quintana Roo.

Para cumplir con este objetivo, Cafetaleros de Chiapas viajó este jueves a Cancún, sede del encuentro de este viernes en el Ascenso BBVA MX.