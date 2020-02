Definen al equipo estatal de atletismo

Después de realizar la etapa estatal y cumplir con las marcas establecidas por la Federación Mexicana de Atletismo, quedó conformada la selección chiapaneca de la especialidad, que estará conformada por un grupo de 30 atletas que representarán al estado, del 12 al 15 de marzo en Yucatán, en la Fase Regional rumbo a los Nacionales CONADE 2020.

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Atletismo, Francisco Blanco Alonso, dio a conocer que, tras celebrarse la competencia estatal en la pista del Instituto del Deporte y validar las marcas, se ha definido a las y los deportistas que estarán sumándose a la delegación Chiapas.

La lista de seleccionados está integrada por las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, en pruebas de pista y campo, destacando en la rama femenil: Mónica Botello, Dania García, Sofía Trinidad, Yajhayra Solís, Viviana López, Yaretzi Castañeda, Valeria Ochoa, Sarahí Hernàndez, Christian Velazco, Rosa Peña, Ingrid Ruiz, Dayra Fuentes, Regina Valles, Paulina Gordillo y Karla Aguilar

En la rama varonil, está integrada por William Domínguez, Jairo Rodríguez, Emilio Ramírez, Alexis Gutiérrez, Osmar Cruz, Mario Núñez, Mario Ramírez, Carlos Ordoñez, Isaac Coutiño, Diego González, Emanuel Gómez, Brayan Bázquez, Mario Nuñez, José Manuel Teratol, Francisco Blanco y Carlos Peña.

Respecto a la lista de entrenadores, se encuentra integrada por Rafael Espinoza (Las Rosas), Jorge Somoza (Tuxtla Gutiérrez), Alexis Gutiérrez (Tonalá), así como de Tomás Hernández y Benito García (San Cristóbal de las Casas).

El titular de la asociación, informó que las pruebas en las que participarán los seleccionados chiapanecos serán: velocidad, con vallas, medio fondo y salto con garrocha, respectivamente; donde se espera superar los resultados del año anterior cuando se obtuvieron tres medallas: dos por Rosa Peña Valencia y una más por conducto de Brayan Vázquez.

Comentó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte determinó que la fase nacional del máximo evento deportivo de nuestro país se adelantará un mes, pero está seguro de que esto no será impedimento para que el selectivo estatal llegue en la mejor forma a esta justa deportiva a desarrollarse en la Sultana del Norte.