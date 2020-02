Vega trabaja en preparación

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a sus terceros Juegos Olímpicos, la velerista Demita Vega de Lille sostendrá un par de competencias en el continente europeo en los próximos meses.

“La preparación ya la inicié aquí, en Cozumel. Voy hacer una Eurocopa en marzo, para ser exactos en Palma de Mallorca, España, voy a estar entrenando con Mariana (Aguilar) justo antes de la competencia. En una semana empieza el Campeonato Mundial, pero decidí no hacerlo, va mi compañera Mariana.

“Después de España, voy a tener una competencia en Grecia, es el Campeonato Europeo, esos son los dos eventos internacionales que tengo. Me quiero ir a Japón con mucha anticipación para poder adaptarme al tipo de viento, de olas y de corrientes, ya que nunca he estado en la cancha en la que vamos a competir”, indicó la especialista en tablavela.

Luego de representar a México en Beijing 2008 y Río 2016, la velerista quintanarroense comentó cómo enfrentará Tokio 2020.

“Llego con mucha más experiencia y madurez a estos Juegos, a diferencia de mis otros ciclos olímpicos. El mayor crecimiento que se ha dado, ahorita, es mentalmente, más que nada en el manejo de la expectativa, ya no voy a una competencia esperando a ver qué puedo sacar, sino ahora voy esperando a ver qué puedo ofrecer a la competencia, cómo puedo dar lo mejor de mí y con esa mentalidad he tenido un mejor desempeño.

“Queda muy poco tiempo para los Juegos, que sólo estoy enfocada en cómo puedo llegar lo mejor preparada a Tokio 2020”, enfatizó la deportista.

Asimismo, Vega de Lille recordó cómo fueron sus dos primeras participaciones en la justa veraniega.

“En mi primer ciclo me enfoqué en la parte física, el salir a pompear lo más rápido que pudiera y ver qué lograba; en Río tenía más conocimiento técnico, táctico y físico, lo que me ayudó a obtener el lugar 13 de la competencia, pero ahora puedo decir que tengo un mejor aspecto mental, algo que no tenía antes, sobre todo en el manejo de la presión, de los nervios, el manejo de la tensión que se crea, esas cosas me distraían mucho mientras competía, pero ahora ya no”, puntualizó.