Desmienten liberación de “El Rey” Zambada y de “La Chapodiputada"

Washington.-Después de que se publicara en diversos medios que Jesús Zambada ‘El Rey’ y Lucero Guadalupe Sánchez López, la ‘chapodiputada’, fueron liberados se desmintió esta información.

El periodista de The New York Times, Alan Feuer, quien ha seguido de cerca los juicios de los grandes capos de la droga en territorio estadounidense, difundió este sábado los archivos del FBP, perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde el historial de cada uno de los testigos mencionados revela que fueron liberados después de que se dictó la sentencia de “El Chapo”.

Cierta confusión produjo este sábado un hilo de Twitter del periodista Alan Feuer, que escribe para The New York Times, y anunció que Jesús 'El Rey' Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, 'La Chapodiputada' y Jorge Milton Cifuentes ya no se encontraban bajo custodia de las autoridades de prisiones, sugiriendo que podrían haber sido liberados de sus condenas, presuntamente gracias a su participación como testigos en el juicio contra el Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Tras este anuncio, varios medios publicaron la noticia, pero el semanario mexicano Procesoinformó que la liberación de esos testigos no se ha producido.

"Para quedar libres la orden tendría que venir de un juez federal y de nadie más", explicó a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Los tres o están bajo la custodia de los US Marshalls (alguaciles federales) o en el programa de testigos protegidos”, subrayó el funcionario estadounidense que habló al medio mexicano bajo condición de anonimato.

Alan Feuer fue uno de los periodistas que cubrió directamente el juicio al Chapo en Nueva York y atiende las cortes de ese estado, con lo cual es una fuente creíble sobre estos temas y aunque no publicó directamente que se hubiese producido la liberación de estos testigos, mostró capturas de pantalla del sitio web del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), en donde se notificaba que esas personas ya no estaban bajo su custodia.