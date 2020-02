Estalla indignación en México por feminicidios; tras asesinato de la niña Fátima

México.- Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, informó que se tienen cinco personas presentadas en calidad de testigos en torno al caso de la desaparición y feminicidio de la menor Fátima.

La funcionaria capitalina no dio mayores detalles sobre la línea de investigación que las autoridades capitalinas siguen, pero descartó que se trate de tráfico de órganos, de acuerdo con información de la necropsia.

“Quizá comentar de este tema de órganos no arroja nada de eso la necropsia”, enfatizó la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Godoy Ramos descartó que personal académico esté relacionado con la desaparición, sin embargo, apuntó que ya se le tomó testimonio a la directora de la escuela y algunos profesores.

Afirmó que el caso tendrá resultados muy pronto y pidió a la ciudadanía apoyar a las autoridades para dar con el paradero de la mujer que sustrajo a la menor.

AMLO se justifica

López Obrador, dijo el lunes a periodistas que está haciendo “todo lo que le corresponde” para evitar estos casos y que su gobierno es “el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”.

Pero justificó la situación porque, en su opinión, en México ha habido “una degradación progresiva que tuvo que ver con el modelo neoliberal“, que dice querer transformar desde que llegó al poder en diciembre de 2018.

Mientras el gobernante hablaba, en el barrio Xochimilco, también en el sur de la capital, decenas de padres de familia de la escuela a la que asistía Fátima reclamaban indignados, algunos entre lágrimas, que se hiciera justicia.

Detallan línea del tiempo sobre desaparición

Luego que la familia de Fátima denunció dilaciones y omisiones de las autoridades capitalinas en torno a la investigación sobre la desaparición y el feminicidio de Fátima, la FGJ brindó una línea del tiempo en la que abundó a detalle cómo se estableció la denuncia y el seguimiento que se realizó hasta dar con los restos de la menor.

Expuso que se tuvo conocimiento de la desaparición de la menor el día 12 de febrero, es decir, un día después de que fue sustraída de su escuela por una mujer.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, ya se tienen los datos del dueño del vehículo donde habría sido transportada la menor, pero no dio más detalles.

Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Victimas, detalló que el día de la denuncia la familia fue remitida del Ministerio Público de Tláhuac a la Fiscalía Especializada en búsqueda y localización e investigación de personas desaparecidas en Azcapotzalco.

Abundó que en este lugar se inició la investigación en torno a la desaparición y se emitió la Alerta Amber y se activó el protocolo de búsqueda en hospitales, aeropuertos, terminales de autobuses, entre otros lugares.

A la medianoche del 12 de febrero, agregó la funcionaria, la familia se dirigió a las instalaciones del C5 para recabar videos de las cámaras de vigilancia cercanas al lugar.

El día jueves 13 de febrero, explicó Montealegre, personal de la Fiscalía realizó recorridos en compañía de familiares de la víctima y el hallazgo pudo darse el día sábado 15 de febrero casi a las 14:00 horas.

La fiscalía capitalina descartó que por el momento integrantes directos de la menor estén involucrados en el feminicidio.

Se unen Xochimilco y Tláhuac por Fátima

Sin importar condición social, edad, sexo y ocupación, esta tarde se unieron familiares, amigos, niños, niñas, sociedad civil y los alcaldes de Xochimilco y Tláhuac para realizar una marcha para exigir justicia por el feminicidio de la niña Fátima de 7 años de edad.

Con globos, pancartas y gritos de “Ni una más”, “Fátima, Fátima”, “Justicia”, “Mujer, escucha, esta es tu lucha”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las niñas en la cara de la gente”, decenas de personas caminaron desde el arco de Tulyehualco, las inmediaciones de la escuela "Enrique C. Rébsamen", hasta la calle Atotolco, colonia San Sebastián.

La marcha fue realizada en respuesta a la convocatoria lanzada por colectivos feministas de Tláhuac, Tecómitil y Milpa Alta, quienes condenaron el asesinato de la menor de edad y cuyo cadáver fue hallado en la colonia Los Reyes, en Tláhuac.

Este martes será el sepelio

Con porras y aplausos, familiares, vecinos y amigos de Fátima, recibieron los restos de la menor, que arribaron en una camioneta blanca, a la cual se le dio espacio para acercarse al domicilio donde vivió; cientos de personas se dieron cita en las cercanías de lo que fue su hogar.

Desde el mediodía vecinos, amigos, familiares, madres indignadas esperaban a las afueras de la casa de Fátima; a las 18:40 horas los padres de la menor arribaron al sitio, momentos después el vehículo con el féretro. Cientos de gritos a una sola voz: "Justicia para Fátima”.

"Por todas las mujeres que han lastimado, por las que han estrangulado y asesinado, no sólo por mi hija, queremos justicia, nadie me va a regresar a mí hija, no me quiero ir, ¡quiero justicia!”.

Fue el grito de la madre de la pequeña de 7 años, cuyo cuerpo fue localizado el domingo en calles de la alcaldía Tláhuac; el llanto anegaba su rostro, y con dificultad y visible dolor entró a la casa para velar a su hija. Momentos después, Luis Hortensio agradeció a los medios de comunicación que realizaron la cobertura; informó que este martes a las 13:00 horas se realizará la misa y luego el sepelio.