Trabaja IAIP en homologación de ley estatal de archivo

Tuxtla.- La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), Ana Elisa López Coello, comentó que en junio se vence el plazo para que todas las entidades federativas homologuen sus legislaciones y publiquen su propia ley de archivos estatal.

Este trabajo permitirá cumplir con lo que se estipula en esta legislación, que busca organizar, conservar, administrar los archivos de los sujetos obligados señalados, que son todos los que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad de la Federación, las entidades y los municipios.

“Viene en la ley cómo se debe clasificar, cómo deben estar, cómo debe ser tratados los documentos, y lo más importante, cómo rescatar una información que muchas veces no se puede dar a la ciudadanía porque no está ordenado o porque la administración pasada no la entregó”, indicó.

Señaló que están gestionando que se instalen los sistemas institucionales de archivos en todas las instituciones, así como el programa anual de desarrollo archivístico en cada uno, para que cuando entre en vigor la ley ya haya un avance.

Junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Archivo General de la Nación (AGN), se encuentran organizando y armonizando a más de 500 unidades de transparencia en materia de archivos.

Los 315 sujetos obligados de Chiapas tendrán que cumplir con este nuevo cambio de paradigma, que exige entregar toda información institucional.Es sujeto obligado cualquier autoridades, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

La ley estipula cuales son las obligaciones con las que se tiene que cumplir, como es organizar y conservar los archivos, y aquellos que no cumplan serán acreedores a una sanción administrativa.

Lo más importante por ahora es tener los convenios con las instituciones clave para realizar un trabajo coordinado, correcto y sobre todo más ágil, para poder sacar el tema en todos los aspectos, tal es el caso del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH).

Detalló que a nivel nacional la ley general de archivos ya entró en vigor a través del Archivo General de la Nación el pasado 15 de junio de 2018, mientras que en los estados todavía vencerá el plazo y los organismos garantes siguen trabajando, con base a los estatutos del Sistema Nacional de Transparencia.