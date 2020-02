Aplicarán este jueves aumento a tarifa de pasaje

Tuxtla.- Con la promesa de modernizar el servicio de transporte público en la capital chiapaneca, Aquiles Espinoza García, secretario de Movilidad y Transporte, anunció que a partir de hoy la tarifa de pasaje en colectivo aumentará a 8 pesos, mientras que también habrá modificación de cobro en los taxis.

En este último caso, advirtió en conferencia de prensa, se comenzará con un “banderazo” de 25 pesos por los primeros 2 kilómetros (km) recorridos, para luego pagar 7.85 pesos por cada km hasta llegar al sexto, y a partir del séptimo erogar 6 pesos por cada km.

En el caso del “Conejobús” (el cual también “tiene los días contados” pues se prevé su modernización), afirmó que la tarifa pasará de 6 a 8 pesos, es decir la ajustará a la de los colectivos, aunque se mantendrán los descuentos de 50 por ciento a adultos mayores, discapacitados y estudiantes.

Sin embargo, prometió que habrá mejoras en el servicio, uno de ellos el de sacar las “unidades” que ya cumplieron con sus “años de vida”, e incluso fusionar rutas para que haya mayor fluidez, proceso en el que, dijo, no saben cuánto tiempo requerirán.

Incluso, detalló que del proyecto que trazarán también detectarán a los “colectivos” que ya no están en condiciones para circular por la ciudad, “porque en estos momentos no tenemos el censo, ni te puedo decir en esta ruta hay 15 combis, de las cuales cinco ya no sirven, eso no lo puedo decir ahora”.

Para que se respeten las tarifas, en el caso del servicio de taxis (solo quedarán unidades con la rotulación NP —Número Provisional— y los que no están en regla serán sacados de función), Aquiles Espinoza aseguró que será de suma importancia la denuncia ciudadana, para con ello sancionar a los choferes que no quieran respetar la nueva medida.