Diputados locales seguirán buscando IVA de 8% para la frontera Sur

Tuxtla.- La diputada Olga Luz Espinosa Morales, presidenta de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes del Congreso del Estado, comentó que para el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzarán en abril, están preparando dos propuestas, la primera es para seguir impulsando el punto de acuerdo que se presentó el año pasado referente a la aplicación de estímulos fiscales similares a la frontera Norte, sobre el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), dónde este último se maneja en ocho por ciento.

El otro punto de acuerdo que impulsarán va referente a una tarifa justa por el suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual es un reclamo de la sociedad, con todos los problemas de migración que hay actualmente en la zona fronteriza.

Señaló que toda la población lo está resintiendo porque ha bajado considerablemente la actividad comercial, de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR).

Esto derivado del importante flujo de migrantes que se encuentra como población flotante, debido a que no tienen documentos para trabajar y no tienen ingresos fijos, la economía no fluye como se requiere en la zona.

Dijo que con la disminución del ISR y el IVA la producción y el traslado de productos serían más baratos. Actualmente el impuesto al valor agregado en la mayoría de los productos se paga al 16 por ciento, una reducción implicaría un incremento en el poder adquisitivo.

El trabajo legislativo para impulsar ambos puntos de acuerdo se realizará en coordinación con la comisión de migración, para reiterar la petición ante el pleno y de ser necesario llevar a cabo una reunión con los diputados federales que correspondan, toda vez que es el Congreso de la Unión quien debe presentar ambas propuestas ante las instancias federales.

Manifestó que en varias ocasiones, muchas personas hay dicho que hay un México del norte y un México del sur, y coincide totalmente. Desafortunadamente las prioridades son en el norte porque la mayor presencia de empresas está en esa zona, la actividad comercial se concentra allá, mientras que en el sur siempre ha estado en el abandono desde hace muchos años, con el argumento de que no hay un sector productivo industrial similar.

Algo que se pretendía impulsar con las zonas económicas especiales, pero que fue cancelada, por lo que ahora se esperan nuevas estrategias para la zona sur del país, que ahora está resintiendo el problema del flujo migratorio.