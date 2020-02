Pasajeros “entran en roce” con taxistas

Tuxtla.- Luego del anuncio del secretario de Movilidad y Transporte del estado, Aquiles Espinosa, de que las tarifas de los servicios de taxi se calcularían con base en los kilómetros recorridos, los “jalones de pelo” comenzaron a registrarse ayer jueves entre usuarios y ruleteros.

La inconformidad se registró porque los taxistas argumentan que no tienen la herramienta para hacer los cálculos y que se respeten los acuerdos, pero sobre todo se rehusarán a obedecer el mandato debido a que ya tienen tarifas establecidas en sus rutas dentro de la ciudad.

Estela Jiménez, pobladora tuxtleca, evidenció que intentó aplicar el tabulador con un servicio que efectuó en la zona poniente de Tuxtla, “pues haz de cuenta que el servicio apenas alcanzaba los 30 y pico de pesos, pero el chofer me dijo que no, que eran 50 pesos”.

De acuerdo con la entrevistada, el ruletero le argumentó que no están dispuestos a cambiar sus tarifas porque a ellos no les resultaría, pues sus patrones no les bajarán la cuenta que entregan a diario, por lo que sería una situación injusta para ellos.

Con base en el tabulador que emitió la propia dependencia, el llamado “banderazo” se cobraría en 25 pesos, es decir los dos primeros kilómetros, de ahí aumentaría, por cada km, alrededor de 7.85 pesos, hasta llegar al sexto, a partir del cual ya sería de 6 pesos por cada km, lo que al parecer le convendría al usuario.

La situación también se comenta en el transporte público en modalidad de colectivo, debido a que algunos pasajeros cuestionan a los choferes por el aumento a 8 pesos la tarifa, es decir exigen que les enseñen un documento en donde se autoriza el alza.

No obstante, la mayoría de comentarios se enfocan más en los taxis, pues advierten que será complicado establecer acuerdos para que ambas partes queden conformes.