Cafetaleros a buscar el triunfo

Cafetaleros de Chiapas tiene este sábado la oportunidad de dejar atrás el mal inicio del Clausura 2020 y lo mejor, ante un rival importante, los Toros de Celaya, que en esta ocasión buscan pararse en el coloso de Tuxtla Gutiérrez para disputar un duelo de poder a poder.

El conjunto chiapaneco trabajo en la semana con el objetivo de repetir los lapsos de buen futbol que ha conseguido en este torneo, pero que estén acompañados por contundencia, que les permitirá poder completar un trámite del encuentro y aspirar al triunfo, pero no es tarea menor, pues Celaya sabe que el Reyna no es territorio fácil y que Cafetaleros no tiene más opciones que ganar este sábado.

El visitante tampoco ha tenido el inicio que esperaban, pues en cuatro duelos tiene únicamente un triunfo, algo inesperado para los dirigidos por Héctor Altamirano, quienes tienen la obligación de sumar puntos en esta jornada, o verán encendidas las alarmas.

Brian Omar González Veles será el juez central de este cotejo, a quien auxiliarán en las bandas Pedro Ramírez y Sebastián Fajardo; mientras que el cuarto oficial será Mario Terrazas Chávez, quienes deberán tener todo dispuesto para que este sábado se pueda desarrollar de buena manera el encuentro correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2020.

Por el bando de Cafetaleros de Chiapas, el plantel está completo para este compromiso, por lo que Diego de La Torre puede echar mano de los elementos que han cubierto de buena forma el trabajo que se realizó esta semana, que tuvo sus momentos importantes y del que salió el once con el que los del “aromático” quieren dejar atrás el mal inicio de este torneo, pues los números muestras muchas posibilidades de alcanzar objetivos, pero es necesario ganar este sábado para comenzar a cambiar la percepción de la afición chiapaneca, que esperaba un inicio diferente y que desde este duelo puede comenzar a soñar con un objetivo que debe consolidarse con un triunfo ante Celaya.

El duelo está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas de este sábado, teniendo como escenario el Víctor Manuel Reyna y es correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2020 en el Ascenso BBVA MX.