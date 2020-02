Carta para Elisa

Querida Elisa:

Es increíble que ya solo falte un par de semanas para ver tu cara, para conocerte. Me he sentido muy bien, he estado descansando, relajándome y arreglando los últimos detalles para tu llegada... ¿puedes creer que ya pasaron nueve meses? Nunca había esperado tanto por algo, o por alguien.

Sin embargo, en los últimos días también he estado pensando muchas cosas y, en parte, preferiría que te quedaras dentro de mí toda la vida, sana, segura, a salvo... desafortunadamente te toca venir al mundo en una época donde hay gente mala y desalmada por las calles haciendo daño, y eso me da mucho miedo.

Quisiera poder protegerte toda la vida, que estés segura en mi vientre, que no te toque ni te haga daño nada y poder interponerme entre tú y cualquier peligro, aún no te conozco y ya sé que daría la vida por ti sin pensarlo, y en medio de tantos horrores, empieza a despertar en mi un valor que no sabía que tenía, el valor que me impulsará a protegerte contra el mundo si es necesario.

No quiero espantarte... pero últimamente hemos visto casos de niñas desapareciendo, perdiendo la vida, siendo maltratadas de formas horribles, incluso he pensado que es egoísta querer traer a alguien al mundo en estas condiciones, pero también confío en que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa cuando tiene que pasar.

Si tengo miedo, no es por mi, es por ti... es porque quiero que seas una niña feliz, que sonrías, que hagas todo lo que quieras, que camines sin miedo, que nadie te imponga nada, que sigas tus propias creencias y que el inevitable sufrimiento que a todos nos toca vivir, sea porque estás aprendiendo de tus errores, y no porque alguien más te quiera hacer daño.

Nunca se me ha dado mucho el debatir, el confrontar o enfrascarme en algún tema... pero quiero que tú tengas esa pasión por defender tus ideales, que seas única le pese a quien le pese -incluso a nosotros, tus papás, créeme que si sigues a tu corazón y tu ideología, estaremos contentos y apoyándote, aunque no compartamos tus ideas, porque haremos hasta lo imposible por enseñarte a ser una buena persona-.

Aún entre todo esto que te cuento, que quizá no debería porque el punto no es atemorizarte, ten por seguro que vienes a una familia que te espera con mucho amor, que confío será un escudo que te proteja ante muchas cosas, que con todo ese amor con el que te esperamos, basta y sobra para que seas una niña plena y que no le falte nada para sentirse feliz y amada.

Aún no he visto tu carita pero desde ya te quiero agradecer por hacerme una mejor persona, por despertar en mi tantos sentimientos, tanta fuerza, tanta esperanza y ganas de ser una mejor persona, para que puedas estar orgullosa de la mamá que tienes y para que no te arrepientas de haberme elegido para traerte al mundo.

Nos espera toda una vida -espero en Dios larga y plena- para compartir palabras, sentimientos, experiencias y todo lo que quieras, para demostrarte lo mucho que te amamos y para mostrarte el lado bonito del mundo que estás por conocer, también para aprender de ti y crecer juntos como la familia que ya somos.

Apúrate a llegar, Elisa, estamos impacientes por conocerte, aunque también dispuestos a ser pacientes hasta que estés lista para estar en nuestros brazos, cuando eso pase, no te vamos a soltar nunca... esperarte ha sido una gran aventura, pero estoy segura que aún va a empezar la mejor de todas.

Te ama, mamá.