Padres de familia rechazan imposición de director prepotente

Tuxtla.- Un grupo de padres y madres de familia tomó ayer la Escuela Primaria Federal “Aquilés Serdán” de esta ciudad en protesta por la imposición del director Miguel Ángel García Colloy, quien según ellos ha actuado con prepotencia y por eso ya no lo quieren en el cargo.

Los inconformes destacaron que están cansados de la actitud del maestro, quien fue desconocido por ellos desde el pasado 13 de noviembre, sin embargo, la Secretaría de Educación lo reinstaló el pasado jueves a pesar de que está latente la molestia.

Explicaron que García Colloy ha tenido problemas en otra escuela en la que también fungió como directivo, en la colonia San Pedro Progresivo de esta misma capital, debido a la actitud que tomaba con los papás y mamás, y su incapacidad para solucionar problemas internos.

“Es grosero, y a pesar de que ya lo habían sacado de nuestra escuela (ubicada en la colonia San Francisco), él llegaba, se sentaba, o desayunaba, pero lo hacía para provocarnos y que nosotros lo agrediéramos y se pudiera quejar”, destacaron.

Para ellos, agregaron, es increíble que el sindicato y la misma dependencia educativa protejan a un docente con “negro historial”, pues desde que llegó a la primaria, dijeron, comenzaron los problemas no solo con los tutores, sino con la misma comunidad estudiantil.

Una de las madres dijo que el director la agredió en una ocasión, e incluso “me dejaba con los oficios en mano, no me los firmaba, era grosero, me mentó la madre, y ayer (antier) cuando lo reinstalaron, se burló de mí y me dijo que en Secretaría (de Educación) no le hacían nada porque tiene un compadre bien parado”.

La próxima semana los inconformes se reunirán con las autoridades de la materia para evitar que Miguel García regrese a la “Aquilés Serdán”, pues de lo contrario, comenzaría una protesta más enérgica como el bloqueo de calles o las manifestaciones, amagaron.