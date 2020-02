Tres meses desaparecida: clama ayuda para localizar a su hija

Tuxtla.- A casi tres meses de reportar su desaparición, la señora Claudia María Gómez Torres, solicitó a las autoridades del Estado que la ayuden a localizar a su hija Mónica Lizbeth Gómez Torres, de 15 años de edad; adolescente que no le otorgaron el programa de búsqueda Alerta Amber.

En rueda de prensa, Claudia María dio a conocer que el jueves 31 de octubre del 2019 su primogénita desapareció en la colonia Lagos de María Eugenia en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se sospecha que la joven fue secuestrada por presuntos traficantes de personas.

La madre de familia expuso que, pasadas las 24 horas de la ausencia de su hija, interpuso una denuncia por su desaparición en la policía municipal de San Cristóbal, sin embargo, no le notificaron los avances de su búsqueda.

Asimismo, sostuvo que la autoridad municipal hizo caso omiso a sus denuncias, ya que no quiso intervenir para hacer la pronta localización y recuperación de la adolescente.

“Fui hacer la denuncia el día que llegué a mi casa… dejé pasar el tiempo, pasó un mes y medio, y se me ocurrió ir a preguntar porque yo sentía que no estaban haciendo nada… fui a la Defensa de la Mujer y me enteró que el expediente de mi hija no había llegado la fiscalía”, recordó.

Agregó que las autoridades la agregaron a lista de niñas y adolescentes desaparecidas al protocolo alba, que un mecanismo preventivo y reactivo con el fin de ejecutar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.

Por lo anterior, relató que en el mes de diciembre siguió acudiendo con las autoridades de San Cristóbal para que dieran una respuesta de la localización de su familiar, donde minutos después le notificaron que la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de la FGE, dio a conocer que el paradero de hija.

Agregó que junto con los elementos de la FGE viajaron al fraccionamiento Bonampak en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde presuntamente se encontraba la menor, pero no dieron con ella.

Sin dejar pasar los días, reviró que mantuvo los canales de comunicación activos a través de las redes sociales, donde después de meses obtuvo un mensaje de su cuenta de Facebook, donde le solicitaba que no la buscara, pero este no le creyó, hasta que una persona que identifica como Martín Domínguez, le dijo que estaba con ella.

Por ello, manifestó que una de las primas de Mónica Lizbeth le informó que se tuvo una comunicación con su hija la vía mensaje de texto, donde le explicaba que la tenían privada de su libertad en una casa, donde los maltratos físicos y verbales se presentaban con regularidad.

En este sentido, Claudia María solicitó al titular del a FGE que le ayude a indagar el paradero de su hija a través de la Policía Cibernética, ya que existen elementos para creer que fue secuestrada desde el mes de octubre del año pasado.

“Por favor busquen a mi hija, yo la necesito, su hijo la necesita mucho”, pidió.