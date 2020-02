Cuéntame un drama, La Opera Irreverente

Tuxtla.- La música sin duda alguna ha sido uno de los medios mas utilizados a través del tiempo para poder expresar todos esos sentimientos y pensamientos que a veces nuestras propias palabras no pueden manifestar.

Como sabemos, existen distintos géneros y en esta ocasión nuestra casa editorial tuvo el gusto de contar con la presencia de Mari Tello, Elisa Gálvez y José Estrada, integrantes oaxaqueños de la Compañía de Opera Sing Von Seele, quienes asisten a nuestra capital para cantar y compartir su espectáculo con la comunidad tuxtleca.

Nos comentanque los cantantes de ópera realizan sus estudios en el Conservatorio, Bellas Artes, de forma particular, etc., la preparación requiere de mucha dedicación y el manejo de la respiración es primordial.

Lamentablemente, como menciona Elisa, quien también es maestra de canto, en México la ópera no tiene la difusión esperada; sin embargo, proyectos como el de ésta compañía permite que jóvenes de canto lírico se sumerjan en el mundo de la ópera y resurja a través de pequeñas tramas incluyendo drama y comedia, lo cual aporta para hacerla más llamativas para los jóvenes.

Mari Tello, quien cuenta con más experiencia, nos compartió “mi madre era soprano, estudió piano y canto, entonces creció dentro de la música … "yo creo que el fenómeno que pasa ahorita es parecido a lo que ha pasado con la lectura de libros clásicos, yo creo que hubo un momento en que no se tenía acceso o no sé tenía el conocimiento suficiente para acercarnos y se empezaron hacer películas de libros y ahora la gente retorna de los libros y es una comunión y dicen: ya viste la película..? me gustó más el libro, a mí me gusta más la película... Y es lo que estamos haciendo ahorita y qué bueno que las nuevas generaciones también lo están haciendo”.

Anteriormente esta música era considerada difícil de entender y hasta elitista, sin embargo“yo creo que el conocer un buen libro, una buena música no te exige una cuna de terciopelo, simple y sencillamente que te sepan acercar”.

José y Elisa señalaron que en estos tiempos la tecnología ha sido de ayuda para ellos, aunque no se descarta el hecho de recurrir a las bibliotecas, manuscritos y mismos compañeros pues hay partituras que no se encuentran tan fácilmente en internet. La tecnología es una herramienta de estudio, “es súper diferente, antes era de meterte y saberte surfear las piezas 100% sin la ayuda de un piano, sin la ayuda de estar escuchando, por que antes no tenían audífonos, nada con lo que pudieran estar escuchando la melodía como nosotros hoy, no?entonces sí nos ayuda bastante.

En la actualidad nos encontramos influenciados por determinado tipo de música, regaeton, pop, no obstante, estos artistas buscan la forma de dar a conocer la música clásica, la cual no es común escucharla por todos lados, comenta José “yo que también estoy metido en la docencia, siempre les digo: yo no les voy a imponer la música que me gusta, pero sí quiero que la conozcan para trabajar algo técnico o algo que les va a servir; entonces me he dado cuenta que de poquito a poquito les va entrando esa curiosidad y ese entendimiento de la música”.

Hasta el momento tienen contemplado permanecer en Chiapas al rededor de 5 días, miércoles 25 de febrero de 6:00 a 7:30 de la tarde en Sears (Galerías Boulevard), el cierre lo llevarán a cabo el día viernes 28 de febrero en dos funciones 5:00 P.M. y 7:00 P.M. donde presentarán la obra de teatro “Cuéntame un Drama… La Ópera Irreverante” se busca una interacción con el público de modo divertido, un evento apto para toda la familia, las entradas están a un costo está bastante accesible, se adquirir en la taquilla del teatro Francisco I. Madero o en el Facebook de la Compañía de Opera Sing Von Seele.