Mujer denuncia injusticia por despojo de predio

Tuxtla.- Desde hace como cinco años, Candelaria Irma Pérez Torres fue despojada de un predio de 10 por 20 metros en la colonia Los Presidentes, cerca del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) número 1, sin embargo, hasta el momento no le devuelven su propiedad, la cual según ella se la arrebataron durante la administración del entonces alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Parada en la entrada del Congreso del Estado, la mujer originaria del municipio de Venustiano Carranza recordó que el expresidente municipal “prácticamente vendió mi lote en el 2017”, y un año después la persona que se supone lo compró, comenzó a construir en el mismo.

Con el apoyo de algunos vecinos, dijo, logró parar la obra, pero al cabo de unos días se presentó Eliecer Vázquez Díaz para ordenarles que dejaran trabajar a su gente, pues él era el propietario del lugar, o de lo contrario llamaría a la policía judicial.

Afectada por las “triquiñuelas” de esa administración verde-ecologista, comentó que en el año 2018 acudió con el área de Tenencia de la Tierra, donde le prometieron que le otorgarían otro terreno, “pero me llevaron al cerro y les dije que no, que quiero el mío”.

Aunque no posee las escrituras del predio, advirtió que sí tiene un acta de convenio que efectuó con Tenencia de la Tierra, cuando estuvo al frente Miguel Ángel Chávez Nava, “lo adquirí con José Juárez en 1982, por eso digo que es una injusticia, no tengo dinero para pagar un abogado, y por eso le suplico al gobierno que me apoyen… el lote no es grande, pero es lo único que tengo”.

Lo más lamentable, evidenció, es que en este asunto estuvo metido un notario público de apellido Cal y Mayor, “y además ese señor Eliecer me dijo que ya había comprado el terreno con Angélica Pérez Zúñiga, y así me despojaron; no es posible que de la noche a la mañana venga un fulano y me diga que me salga”.