Coronavirus provoca compras de pánico en México

México.- Este viernes las autoridades sanitarias de México confirmaron la llegada del coronavirus a nuestro país; de momento son tres casos del virus chino, dos en la Ciudad de México (CDMX) y otro en Culiacán, Sinaloa.

Los tres hombres asistieron a una convención en el norte de Italia hace dos semanas.

Los pacientes han sido aislados y se encuentran bajo observación médica mientras las autoridades examinan a las personas que mantuvieron contacto con los pacientes para descartar más casos de COVID-19 en territorio nacional.

Pese a que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la población mantener la calma pues de momento no es una situación de riesgo, en redes sociales circulan algunos videos de decenas de personas haciendo compras de pánico en tiendas de autoservicio.

En Sinaloa, los habitantes se encuentran sumamente preocupados, pues fue en un hotel de este mismo estado en el que se confirmó el segundos caso de COVID-19 en México y que se encuentra dentro de este lugar bajo estrictas medidas sanitarias para evitar más contagios en el país.

En algunas partes de Sinaloa y de la Ciudad de México, reportaron la escasez de gel antibacterial y cubrebocas pese a que los establecimientos se aprovecharon del pánico y subieron los precios de estos artículos hasta un 566 por ciento.

Un cubrebocas desechable cuesta en promedio un peso con 50 centavos, pero tras la confirmación de dos casos de coronavirus en México, se venden hasta en 10 pesos.

En uno de los videos que circulan en redes sociales, se puede ver cómo la gente toma con desesperación artículos de higiene personal; hay personas que agarran hasta 4 paquetes.

En Tabasco

Tabasqueños acudieron a las farmacias a comprar cubrebocas para prevenir el contagio.

En redes sociales, usuarios manifestaron que en algunos sitios ya hay desabasto de cubrebocas.

El responsable de la una farmacia ubicada frente al “Hospital Dr. Juan Graham Casasús” declaró que esta mañana se agotaron los cubrebocas que tenía, pues hubo personas que llegaban a comprar paquetes de 10 unidades.

Indicó que aún hay existencia en almacenes y se espera que en el transcurso de mañana se regularice la distribución del producto.

Un recorrido por diversas farmacias de Villahermosa se constató que las compras de este artículo empezaron poco después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el país.

En Facebook, usuarios ofrecen cajas de cubrebocas a precios arriba de lo que cuestan en la farmacia.

Varios encargados de boticas coincidieron en que hay suficiente producto para abastecer la demanda en Tabasco, aunque aseguraron que si se continúan presentando las compras de pánico, en los próximos días podrían escasear.

Salud pide seguir protocolos y evitar amarillismo

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, llamó a la solidaridad de los mexicanos para seguir los protocolos y consultar la información oficial, ante el primer caso de coronavirus registrado en México y uno más que está en espera de confirmación.

El funcionario llamó a la solidaridad, que -dijo- caracteriza al pueblo de México, pues ya se había anunciado la llegada de la pandemia al país; añadió que antes este escenario hay un factor favorable que es el cambio de temporada climática.

“En efecto, esta es una situación anunciada (…) por eso, es el llamado al pueblo de México, a su solidaridad y el acompañamiento en situaciones, que no es de gravedad, es una situación anunciada, es una situación que llama a la participación de todos.

“Afortunadamente hay un factor favorable. Nosotros estamos saliendo del periodo de invierno -no con eso tener confianza en extremo- (pero) esto mitiga la posibilidad de un virus que no es de mucha fuerza letal o de producir enfermedades”, afirmó el secretario.Alcocer Varela refirió que en este momento la población mexicana debe mantener la tranquilidad, mientras que el gobierno federal no ocultará ninguna información, por lo que pidió a los medios de comunicación no adelantarse, y a los ciudadanos seguir los protocolos.

CASOS CONFIRMADOS

1: Hombre de 35 años que se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en CDMX

2: Hombre de 41 años de edad, procedente de Italia. Aislado, junto con un acompañante en un hotel de Culiacán

3: Hombre de 59 años también de la Ciudad de México, aislado en su casa. Los tres son compañeros de trabajo que viajaron a mediados de este mes a Pergamo, Italia.