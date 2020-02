Docentes de secundarias exigen el pago de sueldos

Tuxtla.- Veintiséis maestros de secundarias técnicas de todas las regiones de Chiapas se manifestaron ayer de forma pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno, para exigir el pago de sus sueldos desde mayo pasado, y que, además, les aclaren qué “pasó con nuestras plazas porque se dice que no existen, que son ‘fantasma’”.

Noemí Ramírez, una de las docentes afectadas, lamentó que no les quieran cumplir con lo que por ley les corresponde, pues están respaldados por el en su momento Servicio Profesional Docente —en la actualidad Ucicamp— “y no es posible que no se nos quiera reconocer y aun peor, que no nos quieran pagar” los entre 40 o 50 mil pesos que les deben a cada uno de ellos.

Recordó que en un principio eran más de 50 docentes, pero que al menos 25 serían dados de baja o nunca los metieron al sistema con el argumento de que no había presupuesto para sus claves, por lo que evidenció que eso es una arbitrariedad.

Tras destacar que poseen el Código 10 que para ellos es basificación, aclaró que ya están cansados de visitar varias instancias y “meter documentos” para revisión de los casos, e incluso con la misma secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien les ha negado una mesa de diálogo para que se aclare la situación.

A pesar de las “trabas”, argumentó que como maestros no han dejado de cumplir en las aulas, pues acuden a donde están asignados, “pero, insisto, cómo es posible que 25 docentes no fueran registrados en tiempo y forma, pero eso sí, nos obligan a ir a las escuelas; tenemos todas las pruebas, y ni así, entonces que expliquen qué sucede”.

Debido a que los han mantenido con promesas, amagó con iniciar otras acciones, incluso legales, para que les den soluciones positivas, “a eso nos orillan, porque no entendemos lo que ocurre, nadie nos da la cara, no el subsecretario de Educación Federalizada”.