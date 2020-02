Maestros vuelven a bloquear en el centro de Tuxtla

Tuxtla.- “Por exigir mis derechos, en dos ocasiones la Policía local me ha levantado, la última vez el 30 de enero, me golpearon y me llevaron a la cárcel, a la ‘Popular’, solo porque exijo mis derechos, lo que me deben por mi trabajo en la escuela en donde imparto clases”; así se manifestó Rogelio Tovilla Aquino, luego de encabezar el bloqueo

del punto que conecta a la Calle y Avenida centrales de esta ciudad capital.

Explicó que desde el año 2016 han batallado para que les paguen lo que les deben, es decir cerca de 3 mil millones de pesos a miles de profesores de la entidad, “lo que al parecer ya es impagable”.

Lo más lamentable, externó, es que a finales del año pasado solicitaron una audiencia en la Secretaría de Educación y en Palacio de Gobierno, sin embargo explicó que, a pesar de que les prometieron atenderlos, hasta el momento “no vemos nada claro”.

Lo que les dijeron, recordó, es que solo había un presupuesto de 93 millones de pesos para pagar el ejercicio fiscal 2019, mas no los anteriores, “pero se generó una lista en enero de este año, hicieron el pago, después salió otra lista en ese mes, y pagaron a partir del día 20 de enero”.

Aunque manifestó que el tema se “trabó” de nuevo con la promesa del pago de una tercera lista de maestros, lo que se tuvo que efectuar del 3 al 7 de febrero y cerrar el 28 de este mes para “sentarnos, analizar los pagos de otros años, es decir desde el 2014 hasta el 2019, pero nada”.

En representación de sus compañeros de primarias, secundarias, telebachilleratos, entre otros, evidenció que la realidad es que la actual administración se rehúsa a solucionar el adeudo millonario, “ya estamos hartos, tenemos que tapar las calles para que nos hagan caso”.

Detalló que han acudido a otras instancias, incluso nacionales, “donde nos han dicho que cómo es posible que trabajemos así, sin recibir nuestro sueldo, y pues les decimos que tenemos que buscar créditos, endeudarnos”.

Mientras tanto, el caos vehicular continuaba en el “corazón” de la capital chiapaneca, en espera de que los maestros fueran atendidos por las autoridades en Palacio de Gobierno y que, de una vez por todas, les finiquiten sus pagos.