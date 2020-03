Saldo de muertos por coronavirus supera los tres mil en el mundo

México.- El balance mundial de la epidemia del nuevo coronavirus sobrepasó los tres mil muertos, después de que las autoridades chinas anunciaran otros 42 fallecimientos.

Los 42 muertos se registraron en la provincia de Hubei (centro), donde comenzó la epidemia en diciembre antes de propagarse por unos 60 países.

En China continental, el número de muertos subió a dos mil 912, según las autoridades sanitarias chinas.

Se han registrado otros 202 contagios en China, de los cuales solo 6 fuera de Hubei, el número diario más bajo desde finales de enero.

La epidemia parece debilitarse en China, pero sigue teniendo graves consecuencias en otras partes del mundo. El número de contagios se disparó en Italia el domingo, con unos 500 nuevos casos en 24 horas.

Irán informó el domingo de otros 11 muertos, lo que eleva el número oficial de fallecimientos a 54. El servicio en farsi de la BBC menciona, sin embargo, al menos 210 muertos, una cifra desmentida por las autoridades.

Corea del Sur, el segundo país más afectado después de China, registró el domingo 586 casos adicionales, con lo que el número total de contagios asciende a tres mil 736, de los cuales 18 fueron mortales.

Confirman segunda muerte de coronavirus en los EUA

Funcionarios de salud en el estado de Washingtondijeron el domingo que una segunda persona infectada con el coronavirushabía muerto allí, mientras que el gobernador de Nueva Yorkdijo que su estado confirmó su primer caso de la enfermedad.

La muerte de Washington se produjo en el área de Seattle y se informó en el sitio web del departamento de salud pública del condado de Seattle y King. El sábado, los mismos funcionarios informaron la primera muerte por coronavirus en los Estados Unidos.

El estado de Nueva York confirmó su primera prueba de coronavirus positiva, dijo el gobernador Andrew Cuomo el domingo por la noche. Escribió en Twitter que una mujer de unos 30 años contrajo coronavirus durante un reciente viaje a Irán y estaba en cuarentena en su casa. No dijo dónde vivía la mujer, pero el New York Times, citando a funcionarios estatales no identificados, dijo que la mujer estaba en la ciudad de Nueva York.

“El paciente tiene síntomas respiratorios, pero no está en estado grave y ha estado en una situación controlada desde su llegada a Nueva York”, dijo Cuomo.