México reconoce al tejedor Alberto López Gómez

México.— Luego de visitar las ciudades de Boston y Nueva York para impartir charlas, recibiendo la atención de medios internacionales (situación a la cual después se sumaron medios mexicanos) y mostrando sus creaciones por pasarelas en el extranjero, el artesano tejedor chiapaneco Alberto López Gómez recibió, por parte de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, un reconocimiento que celebra sus diseños.

Por invitación de las diputadas Sandra Paola González Castañeda y Simey Olvera Bautista, López Gómez acudió al vestíbulo de la Cámara de Diputados y recibió —de manos del actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado— el documento que confirma la importancia que sus diseños tienen para nuestro país, en un acto que llevó por título “México reconoce a Alberto López Gómez”.

Al dirigir unas palabras a los asistentes al acto, López Gómez —originario de la comunidad de Magdalena Aldama, en Chiapas— se expresó primero en su lengua madre, el tsotsil; luego, ya en español, no dejó de mencionar una y otra vez a sus compañeras de trabajo, quienes le enseñaron a manejar el telar de cintura a pesar de que en su pueblo este oficio era, hasta hace poco, una ocupación exclusiva de las mujeres.

El artesano explicó que forma parte de una cooperativa en San Cristóbal de Las Casas, misma que reúne a 150 personas, de las cuales 12 son hombres. Su mayor deseo, expuso, es ver a los niños y jóvenes de su comunidad vivir en mejores condiciones, pues recordó que él iba a la escuela “sin chancla”: “Necesitamos que no nos olviden, que nos apoyen. Queremos una mejor calidad de vida. Tenemos talento y derecho. Cuando viajé a Boston y Nueva York, lo hice con mis propios recursos económicos”.

Por lo pronto, ya tiene invitación para asistir a Canadá y, en México, a Baja California Sur. Luego, en charla con los medios de comunicación, este joven, quien participara hace unos días en el American Indian Fashion Through The Feathers 2020 en la Gran Manzana, dijo: "A mí me confunde cuando me llaman diseñador, porque no tengo un papel. Yo digo que soy tejedor. Claro, en algún momento voy a titularme como diseñador".

Los diseños de López Gómez y sus compañeras se mostrarán por primera vez en una pasarela de moda en México durante el Prêt à México, que se llevará a cabo durante los días 4 y 5 de marzo en el exConvento del Desierto de los Leones. En la elaboración de todos estos trabajos sólo se emplea el telar de cintura. Son piezas que, en algunos casos, se llevan hasta seis meses de elaboración: huipiles, gabanes y playeras con motivos prehispánicos, grecas o imágenes que recrean los colores y diseños de las flores de los Altos de Chiapas.