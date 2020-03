Polémica invitación de Maduro a tener “seis hijos”

Caracas.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó a las ciudadanas a tener “seis hijos” para hacer crecer a la Patria, al promover su Plan Parto Humanizado, que orienta a las gestantes venezolanas.

“A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos, que crezca la patria…Tenemos que convertir el Plan de Parto Humanizado en una misión. Tiene que ser enseñado en primario y secundario”, señaló el ejecutivo en cadena nacional.

Además de pedir respeto para las mujeres en su semana, al asumirse como “feminista, manuelista y chavista”, Maduro dijo que el “socialismo se construye desde el vientre de la mujer”, por lo que invitó a considerar el programa que busca apoyar a las venezolanas embarazadas desde 2017.

De acuerdo con el área de comunicación del gobierno venezolano, el programa gubernamental “permite a la madre estar consciente de todo lo que sucede a su alrededor durante todo el proceso de alumbramiento, para que sean sus brazos los que reciban a su hijo y su pecho el primer abrigo”.

Por su parte, personalidades opositoras en Caracas reprochan al presidente por su invitación a tener “seis hijos”, luego de que una mujer le contó su experiencia al presidente la víspera durante el evento.

"Los hospitales no funcionan, las vacunas son escasas, las mujeres no pueden amamantar porque están desnutridas o compran fórmula para bebés porque no es asequible, y el país enfrenta una migración forzada debido a la emergencia humanitaria...Maduro y su régimen tienen una disociación psicológica”, afirmó Manuela Bolívar, de la Asamblea Nacional.

El gobierno justifica el plan de gobierno con la finalidad de reducir el índice de cesáreas en el país, pues según cifras internacionales citadas por el ministerio de comunicación, "Brasil, República Dominicana y Venezuela lideran las tasas de cesárea con más del 50 por ciento".