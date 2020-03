Abandona Ronaldinho Paraguay

Luego de su detención por ingresar al país con documentación falsa, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira abandonaron la fiscalía de Paraguay, tras rendir su declaración durante varias horas.

Tanto el astro brasileño como su hermano pasaron la noche en custodia de la policía y este jueves se presentaron a declarar ante la Unidad Fiscal de Crimen Organizado de Paraguay, en un proceso que duró alrededor de siete horas.

“Dinho” fue interrogado por los agentes fiscales Alicia Sapriza, Federico Delfino, Manuel Doldan, luego de que este martes se efectuara un operativo que terminó por incautar varios papeles apócrifos, como cédulas de identidad y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldo de Assis Moreira, y de su hermano Roberto.

Tras presentar su declaración, el exjugador del Barcelona no quiso hablar y dejó que su abogado Adolfo Marín fuera el encargado de llevar este asunto, aunque todavía continúa bajo investigación.

“Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decidió no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea de cual sea la decisión del Ministerio Público”, explicó Marín.

De acuerdo con el fiscal Francisco Delfino, Ronaldinho utilizó documentación falsa para ingresar a Paraguay, a donde viajó por invitación del empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, a quien también llamaron a declarar.

“Ellos tenían consigo sus pasaportes brasileños, pensamos que los deben tener restringidos y por eso utilizaron los documentos paraguayos. Según nos dijeron, la indicación que les dio este señor detenido (Wilmondes Sousa Lira) es que tenían que ingresar con sus nuevos pasaportes porque era un regalo de la gente que los recibía en Paraguay. Eso confunde un poco y lo estamos analizando”, señaló Delfino.