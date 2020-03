Cinco décadas de arte femenino en museo capitalino

México.— El Museo de la Ciudad de México inaugurará la muestra multidisciplinaria 50 mujeres, 50 obras, 50 años, en el que reúne diversas piezas que van desde grabado y video, hasta escultura, fotografía y pintura, en una exposición desarrollada en el marco de Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad.

En recorrido para medios, Brenda Luna, gestora de exposiciones del museo y parte del comité curatorial, explicó que la idea nació a partir de la exposición Tú de mí, Yo de tirealizada el año pasado, y anunció que la intención es realizar de manera anual una muestra de estas características para dar visibilidad a la labor de las artistas.

La curaduría partió de dos generaciones diferentes; por un lado, el trabajo de Wendy Cabrera y Jazmín Sierra, siendo las creadoras más jóvenes de la muestra; y el trabajo de Mónica Mayer, nacida en la década de los 50. A partir de ambas generaciones se convocaron a artistas cuya obra pudiera dialogar con sus piezas.

De acuerdo con la curadora, 50 mujeres, 50 obras, 50 años no busca ser una exposición cronológica, sino un collage de las diferentes expresiones que han tenido las artistas desde la década de los 70 hasta la recién terminada primera década del siglo XXI; y ofrece una temática variada que va desde mestizaje y migración hasta violencia de género, discriminación y cuerpo femenino.

En el marco de la exposición, los sábados 14, 21 y 28 de marzo se ofrecerá el taller: Intervenciones feministas en el arte. Miradas y sentires desde el sur, impartido por Paola Marugán, investigadora en el programa de Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana; donde se analizarán intervenciones feministas en la historiografía del arte.

Dentro de las artistas que forman parte de la exposición están la francesa Claire Becker, con "La mesa puesta II: Conchitas"; María Kalach, con "Andrés"; Othiana Roffiel con "Hanging my shit out to dry. A Start" y Silvia Barbescu, con "Pirotecnia Mexicana I". La exposición será inaugurada este jueves 5 de marzo a las 19:30 horas y permanecerá abierta hasta el jueves 7 de mayo. La entrada es libre.