Mujer denuncia violencia física y psicológica

Tuxtla.- Una joven mujer acudió ayer a una universidad privada de esta ciudad capital para presionar y que su expareja, con quien según ella vivió abusos físico y psicológico, recibiera la notificación correspondiente para que “dé la cara” ante las autoridades. En ese momento, estuvieron presentes medios de comunicación locales.

Selene, como se identificó la presunta afectada, relató que la situación se descontroló el pasado 3 de febrero pasado, cuando le dijo a él que ya no lo mantendría económicamente, “porque le dije eso, comenzó a lazarme cosas, a tal grado que se rompió los nudillos por pegarle a la pared y a otros objetos, estaba enojado”.

Ante esta situación, recordó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer, con el registro de atención 144 y la respectiva carpeta de investigación 290/2020, en contra de Jesús Nieto por las agresiones físicas en el domicilio que ella le rentaba a él.

Aclaró que dicha persona fue su pareja sentimental por seis años, “como no gana mucho, él quería que lo siguiera manteniendo. Es entrenador deportivo, está encargado del área de gimnasio de esta universidad”.

Sin embargo, reveló que el hostigamiento y agresiones no solo se registraron ese día, sino que Jesús la buscó el 4 de febrero e inclusive ha amedrentado a sus conocidos, “el tipo me pedía que le pagara la cirugía de sus nudillos, pero como ya lo denuncié, no se puede acercar más”.

El problema, agregó, es que se ha escondido hasta de la misma Fiscalía, “dio un numero de domicilio falso, de celular falso, pero nos dimos cuenta de que estaba fabricando su cuartada, para decir que lo que le ocurrió fue por accidente y riesgo de trabajo, y que no hubo agresiones”.

La víctima de violencia advirtió que lo único que requiere es que su expareja reciba la notificación y que se haga justicia, “él cree que negándose a recibirla, se salvará de la justicia”.

Minutos después de que declarara ante los medios de comunicación presentes, el sindicado salió para recibir dicho aviso legal. Inclusive, su abogado argumentó que como Selene “no está golpeada, no es violencia”.