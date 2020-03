Afirman Unicef que leche en polvo contribuye a la obesidad en bebés

Cancún.- La jefa de Política Social de Unicef México, Catalina Gómez, sostuvo que muchos menores de edad desde que nacen hasta los seis meses de edad, no reciben leche materna y en cambio son alimentados con fórmula, producto que contribuye a la obesidad infantil.

“Los niños no empiezan con la mejor alimentación si están alimentándose con fórmulas y todo tipo de líquidos como café; todo esto hay que cambiar”, afirmó durante el evento de Salud Novo Nordisk Leaders Summit 2020, que se lleva a cabo en Cancún los días 6 y 7 de este mes.

Puntualizó que no habrá mejor comida en los primeros meses de vida que la leche materna, la cual posteriormente deberá ser complementada con insumos naturales.

“Al llegar a preescolar hay muchos desafíos porque la escuela no es un entorno saludable aquí en México porque no está restringida la venta de ultraprocesados y hay demasiada sobre exposición a productos que no son muy saludables”, dijo.

En este contexto, la experta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que un infante en ese grado escolar consume cada día aproximadamente 39 calorías provenientes de alimentos procesados.

Esto contribuye, añadió, que uno de cada tres menores de edad en México padezcan obesidad y sobrepeso.

De ahí que hizo un llamado a que las escuelas oferten comida sana y fresca para que este sector de la población pueda tener acceso a ella.

Además, mencionó Catalina Gómez, los padres también deben hacer lo que les corresponde y fomentar en sus hijos buenos hábitos alimenticios que los ayuden a crecer sanos y sin riesgos de padecer estas enfermedades, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pueden reducir la expectativa de vida hasta cuatro años.

En el evento de salud que se realiza en un reconocido hotel de la ciudad, participan más de 600 médicos quienes dialogarán, entre otros temas, sobre la diabetes y los avances científicos en sus tratamientos.