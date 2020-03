Palabra de Lilith

Sí, somos feministas

•Porque es apostarle a la transformación del mundo

•Porque tenemos derecho sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas

•Porque es un movimiento colectivo para mejorar nuestra vida

•Porque queremos seguir con vida

Imogen Nava. Activista por los derechos de la mujer

Ser feminista significa defender los derechos de las mujeres, derechos tan básicos como la vida y el trato digno de los cuales no disfrutamos plenamente, significa luchar por la equidad y la seguridad de todas nosotras, significa luchar para ganar el derecho sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, para dejar de ser objetos para el servicio del hombre.

Queremos ser tratadas como personas, exigimos vivir sin miedo a ser agredidas solo por ser mujeres, tenemos derecho a disfrutar nuestras vidas y buscar y disfrutar la felicidad.

Mónica Daniela Rodríguez. Médica

Ser feminista significa despertar y pensar en cada mujer de mi familia, mis amigas, señoras con las que trabajo, conocidas y desconocidas; en qué voy a hacer cada día para mejorar nuestro entorno y ofrecer una red de apoyo. Tratar de contagiar a más mujeres para que se unan a este movimiento que no es individual, es de todas y así poder salir adelante.

Marissa Revilla. Periodista

Ser feminista para mí siempre ha significado una oportunidad de transformación, de mí transformación, de una transformación colectiva cuando yo me encuentro con otras en transformación o no, y sin duda el objetivo es la transformación del paradigma de este sistema, no me imagino creyendo en otra cosa. Para mí ser feminista es apostarle a la transformación de este mundo para que vivamos una vida mejor sobre todo sin violencia, sin este ejercicio de poder sin este afán de dominación de unos sobre las otras.

Laura Elizabeth Utrilla Méndez. Keremetic

Llamarme feminista es quizá una de las decisiones más fuertes que he tenido en mi vida, porque ya lo era en closet de cristal como decimos; tus acciones, tu forma de hablar va para allá aunque no te autonombres feminista. Ser feminista implica mucha autocrítica, buscar siempre la congruencia que es una de las cosas más difíciles, buscar siempre poder estar para mí primero porque es una de las mayores revoluciones, el poder escucharme y de ahí poder estar para las demás, para lo que necesiten.

También es muy importante la sororidad, no una sororidad romántica ni un feminismo romantizado, sino un feminismo real que trata de no juzgar, que trata de estar, que trata de entender a las otredades desde mis privilegios, desde lo que ellas no pueden tener, y lo mismo pasa con la sororidad, entiendo que sí puedo ser sororaria con las otras, pero si no me siento a gusto, sino quiero estar, entonces también alejarme y no esta.

Patricia Velasco. Agrónoma

He recibido muchos cuestionamientos en algunos grupos que tengo, incluso uno donde somos puras mujeres he tenido muchos cuestionamientos y eso es muy preocupante, porque creo que no hemos entendido el significado. Creen que ser feminista es que odies completamente a los hombres, que no apreciamos o no valoramos la presencia y la participación de ellos.

Es muy difícil, tendríamos que tener una escuela que empiece a trabajar con las niñas, con las adolescentes, incluso niños porque no se entiende el término del feminismo y se está tergiversando. Yo practico el feminismo comunitario con las mujeres indígenas y rurales, quienes enfrentan muchos problemas de violencia, descalificación, acoso en la comunidad, discriminación, no se valora lo que ellas pueden hacer, lo sabias que son y en el feminismo que yo practico revaloramos todo eso para ayudarlas.

Rossana Llorens. Artista

Ser feminista ahora -se ha transformado esta visión- tiene mucho que ver con la congruencia de respetar la vida y los seres a mi alrededor, entonces para mi tiene que ver con el día a día. Mi agencia con las demás es desde el respeto y la compasión, desde un valor.

Nadia Rodríguez. Nutrióloga

Ser feminista en estos momentos es alzar la voz que tiene que ser escuchada porque nos están matando, ser feminista es algo muy valioso para mí, yo soy feminista porque me amo y porque quiero seguir con vida.

Soy feminista porque deseo que todas las mujeres en el mundo sigan con vida, que realmente sean felices, que realicen sus sueños, que sean lo que quieran ser, porque nadie, nadie, nadie en este mundo tienen el derecho a callarlas, a matarlas, nadie. Por eso soy feminista.

#9M Ninguna se mueve

Nadia Rodríguez. Nutrióloga

•Gritar por las que han dejado sin voz

El Paro Nacional es el grito más fuerte que nos van a escuchar a todas, por las niñas, las hijas, las madres, amigas, hermanas que injustamente han dejado sin voz; porque en un país donde mueren diez mujeres al día no podemos seguir así. ¡Hay que parar el mundo porque nos están matando!

Mónica Hernández. Comunicóloga

•Queremos ser felices y libres

Yo me uno al Paro porque debo hacer valer mis derechos como mujer, por la igualdad en el trato intelectual, laboral, social.

Está claro que luchar por la equidad no es demeritar al sexo masculino, sabemos que las estadísticas marcan mayor mortandad en varones, pero debemos tomar conciencia que el número de feminicidios es atroz, porque no son muertes ni buscadas, ni ganadas, son feminicidios nunca merecidos.

Las mujeres no nacimos para ser menos, ni para ser complemento de nadie ¡venimos a ser felices y libres!

Sari Morales. Abogada

•Nuestra ausencia resaltará nuestra importancia

Apoyo el Paro Nacional porque es una protesta contra los distintos tipos de violencia que se ha ejercido contra nosotras como mujeres y nuestra ausencia es una forma de demostrar la importancia que tenemos en la sociedad, en el trabajo y en la familia.

Pienso que la violencia que se ha ejercido contra nosotras ha ido escalando de una manera alarmante y en actos cada vez más atroces que reflejan la decadencia de una sociedad sin valores, una sociedad sin empatía, una sociedad enferma. El gobierno tiene la obligación de actuar para castigar a quienes cometen estos actos y terminar con la impunidad para que nosotras podamos volver a sentirnos libres y seguras.

Marissa Revilla. Periodista

•Que se vea lo que deja de hacer una mujer que desaparece

El Paro es una oportunidad para visibilizar nuestras aportaciones que sin duda todo el tiempo son invisibilizadas, son desapercibidas, evidentemente no todas las mujeres vivimos en las mismas circunstancias; compartimos una condición de género pero nuestras situaciones son diferentes, entonces nos queda claro que no todas -y esta también es una forma de desigualdad- no todas podemos participar en la misma dimensión en este Paro, aunque estoy segura que la mayoría desearía, todas podemos participar de diferentes formas creativas.

Creo que es importante que se vea, se valore lo que hacemos en el mundo y lo que dejamos de hacer cada vez que una de nosotras desaparece.

Nahela Becerril. Socióloga

•Protestamos por la violencia contra las mujeres

Apoyo el Paro Internacional este 9 de marzo. Hay que decir que éste no se inventó en México ni es la primera vez que se hace, desde hace varios años se ha propuesto que las mujeres hagamos huelga el 8 de marzo por dos razones: la primera es para recordar a las mujeres trabajadoras que iniciaron las huelgas hace más de 100 años como forma de protesta por las largas jornadas y las malas condiciones de trabajo, ahora desgraciadamente la protesta es por la violencia contra nosotras que no para y cada vez es con más saña y alevosía. Protestamos porque las autoridades no están actuando y porque en lugar de castigar a los agresores se culpa a las mujeres.

El segundo motivo es para hacernos visibles. El trabajo de las mujeres en la casa es tan normal, que solo se ve cuando se deja de hacer, es por eso que queremos hacer conciencia sobre el valor de nuestro trabajo y sobre la necesidad de que dentro de la familia y la sociedad haya igualdad y respeto.

Mónica Daniela Rodríguez. Médica

•Vamos a demostrar que somos la piedra angular del país

El Paro Nacional me parece un movimiento muy importante y positivo para el feminismo, ya que muchas mujeres estamos unidas y vamos a hacerlo, tal vez no podremos salir a marchar y alzar nuestra voz, pero lo estaremos haciendo por medio del Paro, para que se den cuenta de lo importante que somos las mujeres.

La piedra angular de nuestro país somos las mujeres y lo vamos a demostrar este 9 de marzo.

Imogen Nava. Activista por los derechos de la mujer

•Paramos por las muertas y las desaparecidas

El Paro Nacional es una forma de protesta que estamos tomando las mujeres porque es importante visibilizar y representar las desapariciones constantes de mujeres y hacer notar la poca importancia dan a nuestra persona, a nuestras actividades laborales y del hogar; la violencia contra la mujer ha ido en aumento a pesar de los avances que la humanidad ha tenido a lo largo de los siglos.

Paramos por las muertas y las desaparecidas, por la violencia y el miedo que tenemos de ser la siguiente víctima. Esperamos como resultado que el gobierno tome en serio las demandas y actúe en contra de la violencia.

Patricia Velasco. Agrónoma

•Que se note nuestra ausencia

Me parece que el Paro Nacional es una buena estrategia, aunque no tengo claro en México de dónde surgió la idea, sí sé que en Islandia dio buenos resultados.

Parar tiene vuelto loco a todo mundo porque no hay mucha claridad de lo que significa que las mujeres paren, es como una huelga lo que estamos haciendo y entiendo que es muy complicado para algunas mujeres porque hay quienes tienen hijos pequeños y hay quienes lo piensan por su trabajo.

Parar es muy complicado, porque todas piensan “qué vamos a hacer, quién le va a dar de comer a los hijos, y el trabajo”, algunas andan viendo que sus jefes les den permiso de faltar ese día y no, el asunto es que se note nuestra ausencia, que sacrifiquemos el salario de un día y no llegar, que la gente en el trabajo se pregunte, “por qué no vino fulanita, por qué no vino zutanita”, porque están haciendo una huelga, un paro a favor de las mujeres que han sido violentadas, violadas, que las han matado, que las dejan tiradas muertas en cualquier lugar y que cada vez son más, que se note que estamos protestando en contra de todo eso.

Parar significa parar y qué hago mientras tanto, pues me pongo a leer o hacer grupos y mostrar que estamos parando, si no lo hacemos, no protestamos o estamos en contra, es que no hemos entendido el sentido de todo esto.

Rossana Llorens. Maga

•Somos tratadas como miseria humana

El objetivo del Paro Nacional es visibilizar la importancia que cada una de nosotras tiene en el sistema y como nuestro trabajo y nuestra influencia construye y sostiene el mecanismo activo del mundo. Es importante visibilizar que somos tratadas y asesinadas como miseria humana y sin embargo, somos fundamentales para el mecanismo que sostiene la vida social y política.

Laura Elizabeth Utrilla Méndez. Keremetic

•El miedo tiene que cambiar de bando

Hace tres años me cuestionaba si iba a ocurrir algún movimiento en el que las mujeres pudiéramos interactuar en conjunto y después de la brillantada del año pasado si lo creí, porque algo nos unió y desgraciadamente es la violencia estructural que se ejerce de manera sistemática hacia nosotras.

El Paro llega justo después de dos casos como el de Fátima y el de Ingrid que se suman a los miles de más mujeres, por el hartazgo decimo basta y nos unimos; quizá no todas sepamos lo que representa el feminismo y la sororidad, pero ahí estamos.

La convocatoria a este Paro sale de una colectiva de Veracruz y miles y millones vamos a parar como podamos, no en este privilegio de no hacer nada todo un día, sino de accionar dos, tres, cuatro horas, desde el accionar de aquellas que van a trabajar pero lo harán vestidas de color morado porque saben que es una causa justa, porque es nuestra, por aquellas que están en contra del Paro y no saben por qué.

Les queremos decir que es por este sistema que justifica las violencias, es por ellas, por las más chiquitas, por las más jóvenas, por las que ya están grandes y no tuvieron justicia, este Paro es por todas, por aquellas que fuimos acosadas desde niñas, violentadas, violadas, por las que ya no están, por las que ya no estarán.

Yo creo que los derechos no se ganan, los derechos se respetan. El Paro es un llamado a todas y sí, también a ellos, que vean nuestra fuerza, nuestra capacidad de organizarnos y aunque suena fuerte, el miedo tiene que cambiar de bando.

En el paro muchas vamos a sanar o vamos a tener un respiro de esperanza y paz, nos vamos a ver tan fuertes que no nos la vamos a creer que juntas somos más y este día sin mujeres, es para que todos los demás días no falte ninguna.