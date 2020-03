Colma ausencia femenina cada rincón de la Ciudad de México

México.- El paro nacional Un día Sin Nosotras, convocado para este lunes subrayó la ausencia. En un recorrido realizado por Notimexen diversos puntos de la Ciudad de México, faltaban mujeres en restaurantes, centros comerciales y en la vía pública.

Hoy, en todo el país, millones de mujeres suspendieron sus actividades diarias, desde estudiantes, amas de casa, profesionistas para protestar en contra de la violencia de género y los feminicidios que se han dado en el país.

En un sondeo realizado por Notimex, se constató que mujeres comerciantes no se sumaron al paro, pues ellas “viven al día”, y de ahí que decidieran trabajar.

Una de ellas es María Martínez, quien no se adhirió a Un día Sin Nosotras porque, dadas sus necesidades, no se puede dar el lujo de descansar como lo hicieron muchas mujeres en la capital mexicana.

"Desde temprano que abrí mi negocio he visto poca afluencia de mujeres que no trabajaron, ahí se ve que nosotras también movemos la economía, pero yo no pude descansar porque tengo necesidad de trabajar", subrayó.

En el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, la mayor parte de las taquillas suspendieron su servicio, las trabajadoras se sumaron al paro. No hubo venta de boletos ni recargas, por lo que en algunas estaciones el acceso fue gratuito.

Escuelas inactivas

Para el paro, la Secretaría de Educación Pública decidió suspender las actividades en las escuelas, pues la falta de profesoras complicaría las actividades diarias, así como garantizar la seguridad de los alumnos.

Vía pública

Merced Serapio compartió que ella apoya a las mujeres en marchas y paros laborales, pues por sus movilizaciones y el paro de hoy, le otorgaron el día en su trabajo; su solidaridad es muestra de su agradecimiento.

A su vez, la estudiante Mónica Miranda dijo que apoya el paro a través del respeto y promoción de la igualdad:

"En esta mañana he visto a varios hombres que intentan lastimar a las mujeres que se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad, por ello solicito mayor seguridad y respeto a nuestro género, hay hombres que no entienden que no somos un objeto sexual".

"No fui a trabajar, para estar apoyando aquí y también en mi empresa nos dieron el día, para venir a apoyar, ya estamos hartas de que se nos agreda en la calle, en el camión, no es justo", así lo mencionó, Teresa N.

Incluso, Estefanía Solís -estudiante-, dijo apoyar el paro nacional siempre y cuando sea igualitario, en su opinión la violencia se ha generalizado en contra de ambos géneros: “tanto matan hombres, mujeres, niños y si el paro nacional fuera para ambos sexos, yo sí apoyaría”.

Hombres y su respaldo al paro

Anselmo Altamirano compartió a Notimexque respalda Un Día Sin Nosotras, y considera que movilizaciones de este tipo debieron realizarse, por lo menos, desde hace medio siglo, y sobre todo, ante la ola de asesinatos de mujeres que se han registrado en los últimos años.

"Debería de haber una igualdad sobre todo porque siempre ha habido una indiferencia entre un hombre y una mujer, principalmente a nivel salarial, y la verdad todos trabajamos por la causa, yo podría apoyarlas con un paro pacífico y no destruyendo nuestra ciudad", señaló.

Mientras que "yo apoyó el paro de las mujeres con todas las de la ley, pero yo no estoy de acuerdo con que destruyan los monumentos, ya que las personas o desaparecidos con eso no regresan", así lo expresó Alberto Flores.