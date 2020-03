Mujeres de las Abejas piden ser consideradas en herencias de tierras

SCLC.- mujeres integrantes de La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, exigieron ser consideradas en el derecho a la herencia de tierras, al conmemorar el “Día Internacional de las Mujeres”, tras dar lectura a un comunicado donde dejan en claro que las mujeres son defensoras de la Madre Tierra, que luchamos en contra de los despojos “del mal gobierno y de los ricos poderosos”.

“Muchas veces no se nos respeta ese derecho fundamental, aunque existan leyes y tratados internacionales en donde se salvaguarda ese derecho, muchas veces las mismas autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, hacen caso omiso, pero, es hora de que vayan haciendo conciencia, porque estamos en un proceso de construcción de un mundo más justo y humano, en donde todas y todos nos vamos a respetar”, dijeron en un comunicado.

Demandaron justicia por todas las mujeres asesinadas en México, “no es necesario si las conocimos en vida o no, lo que importa son sus nombres, son su memoria y su dignidad, para que no haya más mujeres asesinadas y ponerle un alto a los feminicidios es indispensable la justicia”.

A pesar que a 2 kilómetros aproximadamente de donde sucedió la masacre de Acteal, hay un campamento militar han pedido a los soldados se vayan a su cuartel, porque afirman “nos dan seguridad", pues las mujeres sienten “intimidadas de su presencia y sus armas, porque son un ejército que históricamente se han dedicado a humillar y violar a mujeres en muchas partes de México, y hoy de nuevo les decimos a estos militares y especialmente a su Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”.

Aunque nadie de las mujeres de Las Abejas de Acteal ha sido víctimas de un feminicidio, sufren otro tipo de violencia, “por ejemplo las compañeras del barrio Río Jordán, actualmente desplazadas aquí en Acteal con sus familias, están sufriendo una violencia por consecuencias de la guerra de contrainsurgencia diseñado desde el gobierno priistas de Ernesto Zedillo Ponce de León, a través del Plan de Campaña Chiapas 94”.

“Nos siguen matando, ya no es con armas, ya no es directamente a través de los paramilitares, sino, que la impunidad y la indiferencia de las autoridades oficiales, mataron a nuestra hermanita María Angélica, niña desplazada del barrio Río Jordán, ella no pudo ver la justicia, sólo en vida vivió la maldad e injusticia”, refieren.

Por último manifiestan que como mujeres tsotsiles y tseltales de Las Abejas, es indignante que se asesinen aproximadamente 10 mujeres cada día en nuestro país, “esto es infame, al igual que cuando sucedió la masacre de Acteal, fueron asesinadas 21 mujeres y 12 niñas en total 33, sin contar los niños no nacidos por la brutalidad con la que los paramilitares asesinaron a las 4 mujeres embarazadas”.