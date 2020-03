Olvera, una gran historia

La judoca Luz María Olvera Suárez se prepara con el objetivo de lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y cumplir con el sueño de asistir a la máxima justa deportiva.

A sus 26 años, la hidalguense se ha convertido en una de las figuras del judo mexicano, gracias a su disciplina, perseverancia y consistencia, características que la han hecho triunfar en el plano internacional, sin embargo, también ha tenido que enfrentarse a obstáculos que gracias al apoyo de su familia ha logrado superar.

“Todo lo que he logrado en el deporte fue gracias al apoyo de mi familia, el cual siempre he tenido, el hecho de estar cumpliendo mis sueños, tanto en el judo como en el ser mamá, ha sido una experiencia muy padre.

“Tengo un hijo y por eso una no se va a rendir y dejar de luchar por sus sueños, pero tampoco es desentender las obligaciones. Soy mamá, soy atleta de alto rendimiento y todavía tengo mucho que dar y mientras lo haga con amor y pasión a mi hijo, a mi familia, a mi pareja y a mis amigos, estarán orgullosos de mí y en lo que me he convertido”, señaló la deportista que lleva 12 años en este deporte.

La subcampeona panamericana en Lima 2019, destacó que todos sus triunfos se han logrado a base de esfuerzos, sacrificios y de las derrotas, las cuales las motivan a dar lo mejor.

“Nada de lo que he conseguido en esta vida ha sido fácil, he tenido que sacrificar tiempo de calidad con mi hijo, me he caído, me he levantado, he llorado de rabia, de impotencia, de coraje, me han criticado y a pesar de todo eso puedo decir que soy un ejemplo de cuando se quiere, se puede, tengo un hijo de cinco años y estoy segura que él está muy orgulloso de mí”, aseguró.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la deportista dos veces galardonada con el Premio Estatal del Deporte en Hidalgo, exhortó a todas las mujeres a perseguir sus sueños y no dejarlos a un lado por los obstáculos que se les presenten.