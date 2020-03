América listo para el Atlanta United

El defensa del América, Luis Fuentes, señaló que están más atentos en desarrollar su futbol para merecer un resultado positivo en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que en lo que haga el Atlanta United de la MLS.

“Más allá de lo que pueda ofrecer el rival debemos ocuparnos del funcionamiento individual y colectivo para esa manera sacar un resultado positivo para la vuelta. Debemos ser inteligentes, saber lo que debemos hacer en la cancha y agredir futbolísticamente al rival”

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, descartó que tengan que corregir mucho respecto a la vuelta de octavos de final frente al equipo del Comunicaciones de Guatemala, ya que más allá de que se les complicó mucho, ellos nunca excedieron en confianza.

“Considero que no nos confiamos, lamentablemente hubo situaciones puntuales que afectaron el espectáculo, salieron con intención de no jugar tan bien, sino de cierta manera amedrentar al equipo rival, a nosotros, y nosotros salimos a hacer nuestro trabajo, situaciones ajenas a nosotros el juego se puso ríspido y la balanza no se inclinó favor pero nunca nos confiamos”, apuntó.

Por otra parte, aceptó estar muy contento por la participación que ha tenido en el cuadro “azulcrema”, luego de que de cierta manera se menospreció su llegada.

“Contento e ilusionado con el buena arranque que se ha tenido, más allá de lo que se haya hablado, eso queda a expensas de mí, vine a trabajar, a demostrar, a conformar este grupo que ella estaba unido, y a aportar lo poco o mucho que pueda dar, pero conscientes que hay que seguir trabajando y no bajarnos de esa misma línea”, sentenció.