Insisten en la reapertura del Rastro Municipal

SCLC.– Introductores de ganado, tablajeros y productores de carne, se manifestaron a las afueras del Rastro Municipal para exigir a las autoridades sea reabierto y con ello brindar certeza en la calidad de sus productos, ya que en la actualidad no cuentan con lugar específico para matar al ganado en condiciones apropiadas.

Al respecto, Carlos Francisco López Rojas, representante de la Unión de Introductores de Ganado, Tablajeros y Productores, señaló que en la actualidad existe un anarquismo en la ciudad para la introducción de carne de canal, es decir, el consumidor final va ser quien tenga problemas de salud si se sigue en esas condiciones.

“No queremos que al rato se tenga un problema mayor, cuando los animales y la carne que viene a la ciudad no está bien certificada, es de dudosa procedencia, los productores no pueden comercializar correctamente, no tenemos un lugar adecuado para hacer la transformación de la materia prima al producto final que en este caso es la carne”.

En entrevista, comentó que la carne viene de diferentes asociaciones ganaderas del estado, “no estamos introduciendo ganado de otro tipo, estamos legalmente constituidos, nosotros movemos el ganado también, estamos pidiendo que abran el rastro porque se ha invertido dinero aquí y se ha hecho porque queremos seguir trabajando”.

“Necesitamos que se abra, para que empiecen todas las labores formales, tenemos 50 trabajadores directos, 250 de manera indirecta, estamos manejando unos 100 animales que no se matan acá, se matan donde sea, a la ciudad viene gente del extranjero, que busca carne bien tratada, nosotros qué le ofrecemos y qué estamos consumiendo, no queremos ser parte del problema, por eso nos manifestamos y asociamos, no estamos haciendo nada fuera de la ley”.

López Rojas dijo desconocer los términos técnicos por lo que fue clausurado el Rastro, pero se encuentran haciendo una revisión, “nos han dado la propuesta de abrir uno nuevo, pero esto no se construye de la noche a la mañana y de mientras dónde vamos a seguir trabajando”.

“Seguramente las autoridades quieren que lo hagamos en la calle, porque no tenemos un lugar adecuado, tenemos que darle solución, tienen que voltear a ver, se está introduciendo carne contaminada, que no tiene un sello de calidad, hay bajas en la economía porque tenemos interrelación con otros sectores de la sociedad”, concluyó.