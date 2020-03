El delantero Guillermo Martínez sigue trabajando a tope

Aunque los abucheos se han vuelto en algo cotidiano, Guillermo Martínez los recibe y canaliza de la mejor manera, el delantero sabe que el momento quizá no es el mejor, pero detalla que es consciente de lo que ha logrado y del por qué Cafetaleros puso sus ojos en él para este proyecto.

“Me siento tranquilo, me siento contento porque mi carrera habla por mí, gracias a los logros que he conseguido, se me han abierto las puertas y fue por lo que confiaron en mí; me toca trabajar a tope, para agradecer esa confianza.

“Lo principal es saber quién soy, eso lo tengo claro, por algo estoy aquí, por algo me trajeron y en esta vida hay de todo, me toca un momento en el que hay que poner el pecho y sacar la casta, no hay otra manera de cambiar las cosas que con el trabajo”, sentenció el delantero que espera romper su sequía goleadora, aunque en la cancha también ha realizado funciones necesarias para el planteamiento del equipo.

Cuestionado sobre el momento que atravesó el club en el inicio del Clausura 2020, el delantero manifestó que ya necesitaban romper esa mala racha, que desde ese encuentro, ven todos los juegos como una final, que deben ganar para seguir detrás de su objetivo.

“Sabemos que, realmente, desde el juego pasado son finales todos, se nos dio la prime victoria, fue contundente para la afición, directiva y nosotros como jugadores, ya merecíamos. No se venía trabajando mal, pero faltaban los resultados”, expuso.

Los comentarios en redes sociales, los desencuentros con la afición en el Reyna tienen su explicación, el portador del dorsal 9 lo reconoce y entiende a la afición, pero también sabe que detrás de él tiene una carrera que lo avala y que seguirá trabajando, pensando en terminar por demostrar su calidad.

“Se entiende, si pagan un boleto (los aficionados), es para expresarse; desgraciadamente, estamos en un país en el que es más fácil criticar, pero día a día trabajo para mejorar y es para ellos. Mis compañeros, la directiva, me han respaldado y estoy contento, lo que pase fuera de la cancha se queda ahí.

“Hay que hacer cambiar la forma de pensar de las personas y eso solo va a suceder en la cancha. Tanto ellos como yo merecemos respeto y tendrán sus opiniones sobre mi desempeño, pero al final, sé quién soy y lo que puedo conseguir”, finalizó.