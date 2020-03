En marcha estatal selectivo

Con la finalidad de integrar a las y los mejores basquetbolistas que representen a Chiapas, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba), ponen en marcha el Campeonato Estatal Selectivo rumbo a los Nacionales Conade 2020, en las categorías cadetes y juvenil en ambas ramas.

De acuerdo al informe del comité organizador, dichos encuentros se realizarán del 13 al 15 de marzo en las canchas techadas del Parque Recreativo Caña Hueca, y que contará con un total de 19 equipos provenientes de Comitán, Yajalón, Suchiapa, Tapachula, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Villacorzo y Berriozábal.

El comité técnico de Ademeba Chiapas, conformado por entrenadores, realizarán visorias a jugadores que cuenten con nivel técnico para integrarlos a la preselección Chiapas, mismos que surgirán de los equipos ganadores de las categorías participantes, con el objetivo de llevar a los mejores deportistas al evento nacional que organiza la Conade, y que se efectuará del 27 al 31 de mayo en la sede alterna de Guadalajara, Jalisco.

Para la segunda jornada, este sábado, en la categoría cadetes femenil (2005-2006), se realizará en el horario de las 10:00 horas el encuentro entre Suchiapa vs. Bochil; a las 11:30 horas, San Cristóbal de las Casas vs. Tapachula; posteriormente, a las 17:00 horas, Tuxtla Gutiérrez vs. Tapachula; y a las 18:30 horas, Suchiapa vs. San Cristóbal de las Casas.

En la rama varonil cadetes (2005-2006), a las 10:00 horas, Berriozábal Vs Tapachula; 11:30 horas, Tuxtla Gutiérrez Vs San Cristóbal de las Casas; 17:00 horas, Berriozábal Vs San Cristóbal de las Casas; y 18:30 horas, Tapachula Vs Tuxtla Gutiérrez.