Confían en concluir LaLiga

Javier Tebas, presidente de La Liga de España, manifestó su confianza en que esta competencia concluya con la presente temporada, a pesar de la crisis que azota a la nación por la incesante propagación del Covid-19.

“Trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas y presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante”, declaró el funcionario para un medio local.

Descartó, por el momento, la posibilidad de definir el campeonato español por medio de un playoff, ya que su objetivo es que las 11 jornadas restantes se disputen para definir al campeón y los clubes que irán a competencias europeas y a los que perderán la categoría.

“He tenido contactos presidentes de otras ligas para cuadrar los calendarios. Estamos trabajando para dar una solución al problema económico que se va a plantear. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro", explicó.

El presidente aprovechó para dar a conocer que él no ha estado en cuarentena, pues no presenta síntomas y no se ha realizado pruebas para detección del virus.

“Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, este es el daño que puede ocurrir si no se termina la competencia”, sentenció.