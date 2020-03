Mis primeros 10 días siendo mamá

Tuxtla.- ¡Hola! Les escribo esta columna en un ratito que tengo libre, Elisa ha estado comiendo tooooodo el día, apenas se durmió después de un baño y de darle pecho.

Afortunadamente, en estos 10 días ya dejamos atrás la ayuda de la fórmula, nos adaptamos muy bien y solo se alimenta con leche materna.

En estos primeros días, he aprendido a identificar cuando tiene hambre, su llanto es de coraje, se mete las manitas a la boca o hace como pollito, aventando el cuello para adelante y buscando succionar, es algo muy chistoso.

También me ha tocado oír su llanto de dolor, pues le tocó su primer vacuna -la BCG- y también el tamiz neonatal, que obviamente le provocan llanto porque implican un piquete, aunque solo lloró al momento y después se tranquilizó... es una niña muy valiente, aunque su papá y yo no aguantamos verla sufrir y fue muy difícil oírla llorar.

En los últimos días ha agarrado un buen ritmo, por lo regular come y se duerme, cada tres horas, lo que me permite caminar y hacer algunas cosas para seguir con mi recuperación... el doctor me dijo que mi incisión está súper bien, aunque debo tener cuidado para que cicatrice por dentro, ya que fueron ocho capas de tejido las que suturaron hasta llegar a mi útero.

Ahora, solo me resta seguir teniendo cuidado, tomármelo con calma y seguirme moviendo para que me recupere de mejor manera, ya que no ha habido complicaciones, por ahora me enfoco en alimentar a Elisa, que justamente hoy empezó a comer más que siempre.

He leído que los bebés tienen brotes o crisis de crecimiento, periodos en los que buscan más alimento porque se están “estirando” y hay que ser pacientes, no pensar que es nuestra culpa no estar produciendo leche, porque no es así, quizá es lo que le pasa a ella... le fue muy bien en su cita con la pediatra, aumentó casi 200 gramos, o sea que ya casi pesa tres kilos.

En estos días, además de la ayuda de mi mamá, me ha servido mucho leer a especialistas o a otras mujeres que están pasando o ya pasaron por esta etapa, a través de artículos o de consejos que me han dado vía mensaje, gracias de verdad por compartir sus experiencias conmigo, les juro que es muy útil no sentirte sola y saber que otras mamás también tienen o tuvieron las mismas dudas que tú.

Ya pasaron más de 10 días, y me doy cuenta que ahora Elisa representa todo para mi, todo el día estoy pendiente de ella, mis actividades giran en torno a sus tiempos y me enfoco en poder alimentarla y darle consuelo cuando está incómoda, en que no le falte lo mucho o poco que yo pueda darle.

Asusta un poco pensar que mi vida ya será así de ahora en adelante, que ahora mi mundo girará en torno a alguien más, pero también es fascinante saber que fui capaz de dar vida a alguien más, que ahora me necesita y que lo hará por mucho tiempo, por lo que ahora ella se ha convertido en mi prioridad.

Cuando una da a luz, le recomiendan cuarentena... encerrarse a conocerse y cuidarse junto con su bebé, a sanar juntos y aprender en el proceso... ahora todo el mundo está en cuarentena por esta enfermedad llamada COVID-19, pero no es lo mismo... este periodo entre mamá e hija es sagrado, y nos está preparando para enfrentar el mundo juntas.