Ayuntamiento de Tuxtla ignora recomendaciones por Coronavirus

Trabajadores del Ayuntamiento de esta ciudad capital lamentaron que la actual administración, a cargo de Carlos Morales Vázquez, aúnno tome las medidas necesarias de seguridad para evitar posibles contagios por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Mediante mensajes de WhatsApp que filtraron en las redes sociales, evidenciaron que, de entrada, hoy miércoles sí se efectuarán los festejos o actividades preparadas por el Día del Pozol en los mercados de Tuxtla, no obstante las recomendaciones por autoridades de Salud de evitar aglomeraciones.

No obstante, advirtieron que de igual forma se efectuarán reuniones informativas por la contingencia que se vive a nivel mundial, las cuales se efectuarán en distintas sedes como: Instituto Hispano Jaime Sabines, el Museo de la Marimba, la Casa de la Cultura “Luis Alaminos Guerrero”, entre otros.

En cuanto a otras medidas, advirtieron que se tomarán algunas mañana jueves que corresponden a lo que se hará en el Parque Jardín de la Marimba o la Calzada de las Personas Ilustres. “Favor de no difundir información que no sea oficial para no provocar temores infundados”, se les pidió a los trabajadores del Ayuntamiento.

Sin embargo, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar por el tema de hoy miércoles, pues usuarios, al parecer trabajadores municipales, reprocharon el que no se tomen en serio las medidas de prevención para evitar contagios.

“Por qué tienen que esperar más tiempo para no hacer este tipo de actividades que, sin duda ponen en riesgo a las personas que acudirán a esos eventos”, escribió una mujer quien, en tono molesto, exigía que se suspendieran desde el lunes mismo todas las actividades en las oficinas municipales.