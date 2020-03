Crisis económica por pandemia afectará industria de la vivienda

Tuxtla.- Con el aumento del dólar y la incertidumbre causada por el COVID-19 a nivel internacional, existe una tendencia en la que algunos insumos de la construcción subirán de precio, sin embargo, se espera que sea temporal, de manera que el acero y cemento, principalmente, mantengan precios estables, comentó Jorge Burguete Torrestiana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) en Chiapas.

Dijo que a nivel internacional empiezan a vivirse momentos de adversidad en términos macroeconómicos que pueden impactar en la microeconomía, en niveles poco predecibles.

Este panorama indicó que definitivamente va impactar, no sabemos a qué nivel, a todas las industrias incluyendo la construcción, “nada más vamos a cruzar los dedos para que los vivienderos no tengamos que ajustar los precios de la vivienda, o bien sacrificar alguna de las partes de la utilidad percibida con anticipación a fin de no alterar los precios”.

Señaló que al año la vivienda sufre un incremento de entre el ocho y el 10 por ciento, principalmente por dos situaciones; primero por el ajuste inflacionario y segundo por el incremento a los precios de los principales insumos, sin embargo, depende de las estructuras de costo que tengan las empresas de acuerdo a su tamaño, sean pequeñas, medianas o grandes.

Destacó que desde hace años se tiene la intención de superar las dos mil a dos mil 500 viviendas anuales, se ha estado cerca de lograrlo, sin embargo, si se toma en cuenta hasta el 2010 se producían hasta siete mil viviendas anuales, se puede establecer que la industria viene en una depresión franca

A pesar de este panorama, tienen buenas expectativas para este año superar el límite de las dos mil viviendas, con la esperanza de que hacia el final de esta administración pública se puedan alcanzar las cinco mil viviendas anuales.

Añadió que acciones como la caravana de la vivienda ayudan a mejorar el déficit de vivienda existente puesto que se acerca el mercado a los potenciales compradores, encontrando una mejor oferta en tanto variedad de ofertas, “no es la única solución, pero abona”.