Definen a equipos finalistas de Torneo Mixto de tocho bandera

La Liga Municipal de Tocho Bandera disputó el fin de semana sus juegos semifinales en los dos grupos de la categoría Mixta, con encuentros que fueron emocionantes en el emparrillado de Caña Hueca, para elegir a los equipos que estarán en la lucha por el título.

Tal y como se programó, los primeros en entrar en escena fueron los equipos de Piratas y Kraken, pertenecientes al Grupo B y que se brindaron en la cancha buscando aprovechar al máximo sus oportunidades a la ofensiva, mientras en defensa buscarían contener a sus rivales, quienes contaban en el manto con mariscales de campo que suelen ser explosivas.

Pero fue Piratas el que pudo aplicarse mejor en esta ocasión, encontrando puntos pronto y en defensa, limitando a sus rivales, quienes se frustraron al desperdiciar opciones en momentos importantes y al final el triunfo fue para los “bucaneros”, 30 puntos a cero.

Tocó el turno a los equipos del grupo A y fue ahí donde aparecieron Lumberjacks y Panteras, en el que se esperaba fuera un buen encuentro y los “leñadores” no dejaron lugar a dudas, son los favoritos al título y fueron imponiendo condiciones de a poco, hasta ver cómo no hubo necesidad de apretar en defensa, permitiendo al rival poner el marcador decoros en esta semifinal, que terminó con el triunfo de Lumberjacks 46 puntos a 25 y su boleto a la final del sector A del torneo Mixto de la LMTB.

La segunda semifinal A la disputaron Gladiadores vs Fededome y vaya que pusieron el drama en esta jornada. Fededome consiguió poner a Gladiadores de espaldas a las cuerdas, llegó a la parte final del encuentro con un punto de ventaja; sin embargo, Gladiadores tuvo la última serie ofensiva a favor, se postró a centímetros de la zona de anotación para conseguir los puntos que les dieran el pase a la final, pero hicieron hasta lo imposible por no conseguirlo, pues una serie de errores consecutivos los obligaron a buscar un pase largo, que no se pudo completar y de esa forma, Fededome se colocaba en la final de este torneo, con marcados de 26 puntos a 25.

Tocó el turno a la última semifinal de la jornada, con Toros y Zorros pensando en ser los últimos invitados a las finales, pero fueron los “astados” los que consiguieron aplicar mejor su plan de juego, encontraron puntos y después, vieron como Zorros no consiguió establecer de manera correcta su ofensiva, para ceder la victoria que fue con marcador de 32 puntos a 6 a favor de Toros, que se medirá a Piratas en la final del Grupo B, mientras que en el grupo A será Lumberjacks vs Fededome quienes busquen el campeonato.

La dirigencia de la Liga Municipal de Tocho bandera informó que, con el objetivo de apegarse a las disposiciones de las autoridades con el tema del Coronavirus, suspende actividades hasta nuevo aviso, por lo que habrá que esperar algunas semanas para conocer a los campeones de los respectivos torneos.