Piden desarme en Aldama y Chenalhó

SCLC.- El Pueblo creyente junto con el Consejo Pastoral de la parroquia de San Pedro Apóstol, exigieron a las autoridades de gobierno, el desarme en ambos pueblos de Chenalhó y Aldama, que mantienen un conflicto por limites territoriales, y no poner por encima sus intereses políticos y económicos, sino la seguridad de ambos pueblos.

En un escrito pidieron a las parroquias vecinas “orar por la reconciliación”, en tanto que a las autoridades federal, estatal y municipal, piden se resuelva el asunto legal de fondo, ya que “de lo contrario ya advertimos, los hacemos responsables de promover la violencia entre ambos pueblos”.

En la misiva manifestaron su preocupación por la situación que prevalece y se agrava entre los municipios de Aldama y Santa Martha Chenalhó, ante la falta de solución de fondo de parte de las autoridades del gobierno.

“Vemos con mucha preocupación que el problema es cada día mas serio y que si no se atiende adecuadamente podría tener consecuencias mayores. Recordemos, porque a veces se nos olvida lo sucedido el 22 de diciembre de 1997, la masacre de Acteal, que es una de las historias más tristes de nuestro país, en ese tiempo las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron alertados pero no solo no hicieron algo, sino que hasta la alentaron y protegieron a los asesinos”, citan en un comunicado.

Lamentan que las autoridades han demostrado su falta de voluntad política para resolverlo de fondo, pues pretenden que con mesas de dialogo, minutas y convenios se resuelva, “controlando así a las autoridades locales, dando dinero que acarrea más problemas que soluciones, el dinero corrompe, el dinero es el estiércol del pukuj”.

Subrayan que si ambos pueblos solucionaran sus problemas como les enseñaron sus abuelos “buscando juntos la solución como hermanos, dialogando y con respeto y no provocando más enfermedad y desplazamiento, miedo y más muertes”, desde hace mucho ya existiera tranquilidad.

El escrito es firmado por Mariano Pérez Vázquez, presidente; Miguel Pérez Santis, secretario; Sebastián López Pérez, tesorero; Petrona Santis López, Hortensia Santis López y Samuel Ruiz Ruiz, del consejo parroquial.