Rechazan que yudoka se haya suicidado

Tuxtla.- Jade Yuing Gómez no se suicidó el pasado 14 de enero en el Instituto del Deporte (Indeporte) de esta ciudad como lo informó la autoridad, sino que hay una “fuerte probabilidad” de que la hayan asesinado, aseveraron sus familiares.

En conferencia de prensa a las afueras de esa dependencia de gobierno, Adriana Gómez, su mamá, explicó que desde el principio se registraron varias inconsistencias, pues a ella no le avisó una autoridad sobre el deceso, sino que se enteró por medio de un amigo de su hija.

Explicó que la joven, quien estudiaba en la Secundaria “Manuel Velasco Suárez” y también practicaba el yudo en ese sitio, al parecer no se colgó, además de que no fue ella quien redactó una carta póstuma, “porque no era la letra de mi niña, y tengo pruebas”.

Acompañada por un abogado y una defensora de derechos humanos, expuso que asimismo otras inconsistencias estriban en que fue el Indeporte el que acordonó el área, cuando eso le competía a la Fiscalía General del Estado (FGE). “Incluso le debieron haber llamado primero a los servicios de emergencia, pero se fueron primero con la Fiscalía de Alto Impacto”, cuestionó.

Otra de las cuestiones que les “genera dudas”, advirtió, es que los peritos dijeron que la joven se colgó con un listón naranja, cuando “no fue así, sino que era rojo, y lo peor, creo, es que ni siquiera le habían hecho la necropsia y ya había dicho que se suicidó”.

Ante esta serie de irregularidades, la madre advirtió que no descansarán hasta que se reabran las investigaciones y se dé con el o los responsables, “porque la muerte de mi hija, porque sí la asesinaron, no puede quedar impune”.

Como parte de la manifestación pacífica, los deudos pintaron un mensaje en la entrada del Indeporte, en el que dejaron en claro que a Jade ahí la asesinaron. Asimismo, colocaron velas y flores blancas, en señal de luto.

“Esto no puede quedar así, porque se trata de un feminicidio encubierto, y tienen que caer los responsables”, aseveró por su parte Patricia Chandomí, activista chiapaneca.