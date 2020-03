Comuneros de Palente prohíben acceso de turistas a las cascadas de Bascán

SCLC.- “Impedimos el paso del turismo los cuarenta días que dio el gobierno federal, estatal y municipal, porque no queremos ver a ningún turista en esta zona. Invitamos a nuestros vecinos que no haya paso de turismo, no se permiten migrantes que entran por esta zona”.

Lo anterior lo declararon habitantes de la comunidad Roberto Barrios del municipio de Palenque, instalaron desde la mañana de este viernes un bloqueo intermitente, para evitar el acceso y transito a turistas extranjeros a las cascadas y balnearios Bascán, siguiendo los protocolos de la cuarentena emitidas por las autoridades del gobierno del estado y federal.

Dejaron en claro que de llegar a encontrar a algún visitantes, serán retenidos por las autoridades y condicionarán la liberación en tanto intervengan las autoridades del gobierno, “porque muchos vienen de lugares donde están contaminados, de Mérida Yucatán, y de otros países”.

Por ultimo indicaron que el filtro o revisión lo han establecido en el crucero Chancala-Sapote, Roberto barrio, además uno en el punto de Roberto Barrio.