Empresarios turísticos podrían despedir personal en 15 días por crisis por COVID-19

Tuxtla.- Empresarios del sector turístico dan a conocer que derivado de la pandemia del COVID-19 este sector sería uno de los más afectados, por lo que en unos 15 días podrían comenzar los despidos en las empresas relacionadas a este ramo.

Al respecto Carlos Enrique Díaz Córdova, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas informa que hasta el momento existe un gran número de cancelaciones de grupos que pretendían visitar la entidad, procedentes del interior de la república y de otros países como España e Italia.

Detalló que hasta el momento no existe un recuento del impacto que la pandemia ha dejado al sector turismo, las cancelaciones no han parado, mientras que los cambios de fechas se han presentado en menor medida, sin embargo lo ideal sería que no hubieran cancelaciones, únicamente reprogramación de fechas.

Expuso que algunos centros ecoturísticos ya están cerrando sus accesos como es Roberto Barrios, Río La Venta, por los propios pobladores, por lo que tampoco pueden realizar su trabajo con normalidad.

“Este mismo viernes se reunirán los empresarios del ramo para analizar las afectaciones y el impacto del COVID-19 en la economía, información que se hará pública a partir del día lunes para tener un balance aproximado”, precisó.

También analizarán de manera conjunta qué acciones van a tomar, ante este panorama que sin duda es desalentador, ya que de entrada el periodo más importante de vacaciones en el país, no se tendrá vacacionistas como tal.

Derivado de ello expuso que las ciudades más golpeadas serán: San Cristóbal, Tuxtla, Comitán, Tapachula y Palenque, las que mueven más la parte de grupos turísticos.