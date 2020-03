Prohíben reuniones de más de dos personas en Alemania

Berlín.- La canciller federal de Alemania, Angela Merkel anunció que las reuniones de más de dos personas en espacios públicos quedaron prohibidas durante “al menos” dos semanas para frenar los contagios por COVID-19.

"Una distancia mínima de un metro y medio entre las personas deberá respetarse en público", dijo la canciller en conferencia de prensa al mismo tiempo que indicó que lugares como peluquerías y restaurantes cerraron como parte de las medidas de precaución.

“Se harán excepciones a la prohibición para familias y personas que viven en el mismo hogar”, confirmó Merkel citada por la agencia de noticias germana Deustche Welle.

Doce de los 16 estados de Alemania, entre ellos la populosa Baviera, Baden-Wurttemberg, Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia, ya habían acordado prohibir el contacto antes del decreto hecho oficial este domingo.

No hubo acuerdo para imponer un confinamiento de la población a escala nacional, sistema que ya se implementa en el estado de Baviera.

Por otra parte, Merkel, advirtió el miércoles que la crisis global provocada por el COVID-19, es la peor que ha azotado al país desde épocas de la Segunda Guerra Mundial.

La mandataria aseguró que se trata de una situación grave que debe ser atendida al acatar medidas como el confinamiento de los ciudadanos desde sus hogares, sumado a otras medidas de protección.

"La situación es grave. Tómatelo en serio. No desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial nuestro país no ha enfrentado un desafío que depende tanto de nuestra solidaridad colectiva", dijo la canciller en cadena nacional.